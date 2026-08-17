Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Sveta Nedelja
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Grad Sveta Nedelja, Croacia

;
Casa Borrar
Eliminar
9 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Strmec, Croacia
Casa 3 habitaciones
Strmec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Venta es una moderna casa de una sola planta, actualmente en construcción, situada en una ub…
$574,408
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Novaki, Croacia
Casa 4 habitaciones
Novaki, Croacia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
I25999 Cvjetna ulica
$354,289
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Jagnjic Dol, Croacia
Casa 4 habitaciones
Jagnjic Dol, Croacia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Número de plantas 3
I28304 Jagnjić dol
$496,005
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Casa 5 habitaciones en Jagnjic Dol, Croacia
Casa 5 habitaciones
Jagnjic Dol, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Santo Domingo, Vivienda unifamiliar con una superficie habitable de 110 m2 en dos plantas, e…
$519,062
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Strmec, Croacia
Casa 6 habitaciones
Strmec, Croacia
Habitaciones 6
Área 360 m²
Número de plantas 2
I28857 Savska
$553,577
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Brezje, Croacia
Casa 6 habitaciones
Brezje, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Sveta Nedjelja, Brezje Una hermosa casa unifamiliar de 300 m2 en tres plantas, construida en…
$455,621
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Casa 8 habitaciones en Srebrnjak, Croacia
Casa 8 habitaciones
Srebrnjak, Croacia
Habitaciones 8
Área 400 m²
Número de plantas 3
I28958 Srebrnjak
$326,610
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Novaki, Croacia
Casa 5 habitaciones
Novaki, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Sveta Nedjelja, una hermosa finca con una casa familiar de Zagorje autóctona Hermoso indíge…
$611,339
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Novaki, Croacia
Casa 6 habitaciones
Novaki, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 1
I23741 Novačka cesta
$553,056
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Grad Sveta Nedelja, Croacia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir