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Casas en Venta en Grad Supetar, Croacia

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38 propiedades total found
Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Encantadora villa con piscina en primera línea del mar cerca de la ciudad de Splitska en Bra…
$1,48M
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Villa en Grad Supetar, Croacia
Villa
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
¡El precio cayó! Precio antiguo fue 1 750 000 eur, nuevo precio es 1 550 000 eur!Idealmente …
$1,77M
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Villa en Mirca, Croacia
Villa
Mirca, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
El precio bajó de 1 455 000 eur a 1 000 000 eur!Authentic Dalmatian House con piscina y pote…
$1,14M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Grad Supetar, Croacia
Villa
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Magnífica villa de diseño moderno de una ubicación excepcional en la pequeña ciudad costera …
$1,49M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Moderna villa mediterránea en venta en Brač Island – 180m del marDescubra esta impresionante…
$1,62M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Situado entre pinos por encima de una tranquila cala Adriática en Splitska en la isla de Bra…
$798,639
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Fantástica villa nueva ultramoderna de la más alta calidad con vistas panorámicas al mar en …
$2,88M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
BRAČ ISLAND, SPLITSKA – Modern Sea View Villa con Piscina, Roof Terrace and Garden, ¡A poca …
$694,469
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Villa en Grad Supetar, Croacia
Villa
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Nueva oferta destacada en la primera línea al mar en Supetar, Isla de Brac!Maravillosa playa…
$2,46M
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Villa en Grad Supetar, Croacia
Villa
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 130 m²
BRAČ ISLAND – Authentic Brač Stone Villa con Piscina, Olive Grove y 2,130 m2 Terreno privado…
$1,04M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Maravillosa villa en primera línea al mar en la isla en Brac a sólo 10 km del ferry Supetar-…
$2,77M
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
BRAČ ISLAND, SPLITSKA – Modern Family Villa con piscina, terraza y vistas al mar, ¡a poca di…
$925,958
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Villa en Splitska, Croacia
Villa
Splitska, Croacia
$2,78M
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Casa 4 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Family house 200 m from the sea, Supetar, Island of Brač In a quiet street in the heart of S…
$775,008
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Casa 4 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 256 m²
Bienvenido al lujoso mundo de Supetar Villas, una exclusiva comunidad situada en la pintores…
$1,25M
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Villa 10 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 10 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 244 m²
Brač, Splitska Newly built, luxurious villa with pool, 244 m2 of living space on a 548 m2 p…
Precio en demanda
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Casa 2 habitaciones en Splitska, Croacia
Casa 2 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Brač, villa de 96 m2 con piscina y jacuzzi, situada en una parcela de 1055m2 y una parcela e…
$1,49M
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Casa 9 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 3
Área 375 m²
Supetar Hermosa casa con una superficie neta total de 375 m2, consta de tres plantas totalme…
$749,756
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Casa 5 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 366 m²
Brač, Supetar, villa de lujo con una superficie de 366 m2 bruto (incluyendo terrazas y balco…
$1,79M
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Casa 9 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 260 m²
Brač, Supetar, casa unifamiliar de aprox. 260 m2 en tres plantas con un edificio auxiliar y …
$1,07M
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Villa 4 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 4 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 136 m²
Brač, Splitska, beautiful villa of 136 m2 on a plot of 343 m2.On the ground floor there is a…
$599,805
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Casa 4 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Brač, casa de dos familias Supetar en el centro, área de construcción 212 m2, planta 124 m2,…
$432,551
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Casa 7 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 320 m²
Brač, Supetar casa unida en la primera fila al mar. La casa consta de dos plantas con una su…
$911,242
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Casa 6 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 400 m²
Brač, Splitska, casa de aprox. 400 m2 (plano de suelo 160m2) en 3 plantas, en una parcela de…
$1,15M
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Casa 4 habitaciones en Skrip, Croacia
Casa 4 habitaciones
Skrip, Croacia
Habitaciones 4
Área 120 m²
Brac, Škrip una auténtica antigua casa de piedra y un edificio adicional de un total de 120 …
$144,184
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Casa 5 habitaciones en Splitska, Croacia
Casa 5 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Splitska, isla de Brač - 4* villa con piscina (edificio independiente). La zona de la villa …
$1,12M
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Casa 4 habitaciones en Splitska, Croacia
Casa 4 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 4
Área 206 m²
Número de plantas 2
Amplia casa con vistas al mar, ubicación atractiva, Splitska, isla de Brač En el corazón del…
$752,864
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Casa 4 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 4
Área 192 m²
Casa independiente, primera fila al mar, con 2 piscinas. En la naturaleza son dos casas cone…
$2,16M
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Villa 5 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 5 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Brač, Splitska, a beautiful villa of 150 m2 of living space with a swimming pool on a plot o…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Splitska, Croacia
Villa 4 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 205 m²
Brač, Splitska, A beautiful villa with a pool of 205 m2 located on a plot of 420 m2. O…
$830,499
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