Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Vodnjan
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Vodnjan, Croacia

;
Casa Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Vodnjan, Croacia
Casa 3 habitaciones
Vodnjan, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Ubicación: Vodnjan Centro: 8 km Mar: 7 km Aeropuerto: 45 km Espacio interior: 216 m2 Ta…
$1,02M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Vodnjan, Croacia
Casa 3 habitaciones
Vodnjan, Croacia
Habitaciones 3
Área 113 m²
Número de plantas 1
Istria, Vodnjan, in an excellent location, only 900 m from the center of Vodnjan, a detached…
$548,041
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Vodnjan, Croacia
Casa 5 habitaciones
Vodnjan, Croacia
Habitaciones 5
Área 402 m²
Número de plantas 1
Istria, two modern detached villas for sale in a set, each on its own plot – separate plots.…
$1,61M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Divsici, Croacia
Casa 4 habitaciones
Divsici, Croacia
Habitaciones 4
Área 175 m²
Número de plantas 1
Istria, Vodnjan – surroundings, a beautiful villa of an impressive design with a net area of…
$1,02M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Vodnjan, Croacia
Casa 3 habitaciones
Vodnjan, Croacia
Habitaciones 3
Área 202 m²
Número de plantas 1
Istria, surroundings – a detached villa of a modern design is for sale in a quiet part of th…
$797,151
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Vodnjan, Croacia
Casa 5 habitaciones
Vodnjan, Croacia
Habitaciones 5
Área 210 m²
Número de plantas 2
Istria, Vodnjan, surroundings,only 4 km from the town of Vodnjan, a partially adapted stone …
$193,752
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir