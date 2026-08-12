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Almacenes en venta en Croacia

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7 propiedades total found
Almacén 540 m² en Opcina Smokvica, Croacia
Almacén 540 m²
Opcina Smokvica, Croacia
Habitaciones 4
Área 540 m²
Edificio de oficinas, 550 m2, Smokvica - Korčula Edificio de oficinas en el centro de la ciu…
$692,082
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Almacén 1 800 m² en Dugopolje, Croacia
Almacén 1 800 m²
Dugopolje, Croacia
Habitaciones 8
Área 1 800 m²
Dugopolje, commercial building with a total usable area of ​​1800 m2. It can be used as a w…
$4,04M
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Almacén 320 m² en Opcina Selca, Croacia
Almacén 320 m²
Opcina Selca, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Brač, Selca - 1a fila del mar - exclusiva! Estamos vendiendo una gasolinera con una capacida…
Precio en demanda
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TekceTekce
Almacén 555 m² en Zagreb, Croacia
Almacén 555 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Área 555 m²
www.biliskov.com ID: 13889 Voltino Espacio comercial en tres plantas con una superficie tota…
$1,04M
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Almacén 1 940 m² en Grad Sisak, Croacia
Almacén 1 940 m²
Grad Sisak, Croacia
Habitaciones 10
Área 1 940 m²
www.biliskov.com ID 14427 Sisak, zona de negocios Edificio administrativo con una superficie…
$1,15M
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Almacén 1 100 m² en Zagreb, Croacia
Almacén 1 100 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 100 m²
www.biliskov.com ID: 13946 Jankomir, Samoborska cesta Edificio comercial en venta - sala ind…
$1,73M
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Almacén 175 m² en Zagreb, Croacia
Almacén 175 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 1
Área 175 m²
Zagreb, Borovje El espacio comercial cubre una superficie de 175,21 m2 y se encuentra en la …
$707,077
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