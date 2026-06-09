Programas de inmigración en Croacia

;
Buscar programas de inmigración
Ocultar
Buscar programas de inmigración
Opciones de búsqueda
Clasificar
Permiso de residencia
Permiso de residencia en Croacia
Permiso de residencia en Croacia
Croacia Croacia
de
$8,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 3 meses
El permiso de residencia de los nómadas digitales de Croacia le permite trabajar a distancia y vivir en el país durante 18 meses con la posibilidad de extenderse sobre la base de un acuerdo de alquiler por otro año. Según este permiso de residencia, es imposible obtener residencia permane…
Agencia
Consulting VP Park SRL
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Consulting VP Park SRL
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir