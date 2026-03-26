Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Kostrena
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Opcina Kostrena, Croacia

Casa Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Located in an exceptionally peaceful and private setting in Kostrena, just 900 meters from t…
$1,38M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Número de plantas 1
Kostrena – Modern Semi-Detached Villa with a Pool and Sea View! A beautiful newly built sem…
$1,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 245 m²
Número de plantas 1
Kostrena – Modern Semi-Detached Villa with a Pool and Sea View! A beautiful newly built sem…
$1,01M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
OneOne
Villa en Kostrena, Croacia
Villa
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Villa recién construida en Kostrena, cerca de Rijeka, a 1,5 km del mar.¡Fantásticas vistas a…
$796,124
Dejar una solicitud
Villa en Kostrena, Croacia
Villa
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Discounted!Price went down from 850 000 eur to 730 000 eur!Semi-detached lux villa in Kostre…
$859,329
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 241 m²
Número de plantas 1
Located in a quiet part of Kostrena, this luxurious villa is situated in an attractive locat…
$1,44M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Nils OttNils Ott
Casa 2 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 2 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Una vivienda unifamiliar para la renovación está a la venta en un lugar atractivo y tranquil…
$194,214
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 190 m²
Número de plantas 1
In our offer, there is a semi-detached villa in a new building with a sea view. The villa wa…
$787,198
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ardor real estate agency
Idiomas hablados
English, Italiano, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kostrena, Croacia
Habitaciones 4
Área 245 m²
Número de plantas 1
Luxury new building in Kostrena In the increasingly popular coastal town of Kostreni, there …
$1,03M
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Kostrena, Croacia
Casa 8 habitaciones
Kostrena, Croacia
Habitaciones 8
Área 490 m²
Número de plantas 1
Luxury new building in Kostrena In the increasingly popular coastal town of Kostreni, there …
$2,06M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Opcina Kostrena, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir