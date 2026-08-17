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Casas en Venta en Grad Senj, Croacia

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7 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Jablanac, Croacia
Casa 3 habitaciones
Jablanac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Ubicación: Jablanac Construido: 2018 Mar: 1,7 km Centro de la ciudad: 2.2 km Espacio int…
$1,38M
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Casa 18 habitaciones en Prizna, Croacia
Casa 18 habitaciones
Prizna, Croacia
Habitaciones 18
Área 650 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos, acceso directo a la playa, garaje, 632 m2, Prizna, en Prizna, a 15…
$1,11M
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Casa 9 habitaciones en Sveti Juraj, Croacia
Casa 9 habitaciones
Sveti Juraj, Croacia
Habitaciones 9
Área 216 m²
Número de plantas 1
House with 4 apartments, sea view, 1st row to the sea, beach, 216 m2, Senj Not far from Senj…
$798,958
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Casa 3 habitaciones en Jablanac, Croacia
Casa 3 habitaciones
Jablanac, Croacia
Habitaciones 3
Área 232 m²
Impresionante y aislada casa con piscina Jablanac, 237 m2 Amplia casa de nueva construcción …
$807,461
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Casa 2 habitaciones en Volarice, Croacia
Casa 2 habitaciones
Volarice, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
www.biliskov.com ID: 14923Senj, Volarice Dos hermosas, nuevas y equipadas casas móviles con …
$155,719
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Casa 3 habitaciones en Prizna, Croacia
Casa 3 habitaciones
Prizna, Croacia
Habitaciones 3
Área 222 m²
Prizna, casa independiente Una vivienda unifamiliar en 3 plantas, 222 m2 (74m2 planta superf…
$346,041
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TekceTekce
Casa 18 habitaciones en Grad Senj, Croacia
Casa 18 habitaciones
Grad Senj, Croacia
Habitaciones 18
Área 602 m²
Número de plantas 2
Newly built building, 6 apartments, garage, parking, view, Senj, 602.39 A residential buildi…
$829,258
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