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Casas en Venta en Grad Novigrad, Croacia

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33 propiedades total found
Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa de piedra contemporánea en Brtonigla - impresionante belleza con vistas al mar, a 6 km…
$1,26M
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 194 m²
Presentando a la venta una espléndida villa en Brtonigla de primera calidad, situada a sólo …
$1,43M
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Increíble villa con piscina y vistas al mar distantes en Brtonigla, parte norte de Istria!El…
$638,704
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TekceTekce
Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 237 m²
¡Con descuento! El precio viejo era 2,1 mio euro, nuevo precio es 1,9 mio euro!Villa en la p…
$2,17M
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Situado en una atractiva zona residencial de Novigrad, cerca del centro de la ciudad y todas…
$1,19M
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
We offer this elegant new villa only a few hundred meters from the strict center of Nov…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa rústica moderna con piscina – una auténtica joya de Istria cerca de VižinadaEn el cora…
$957,807
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Situado en la pintoresca campiña del noroeste de Istria cerca de la encantadora ciudad de Br…
$662,687
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Villa 4 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Villa 4 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 206 m²
Número de plantas 3
En un entorno tranquilo cerca de Novigrad, un nuevo proyecto de dos villas modernas con pisc…
$787,988
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Villa de diseño de arquitectura muy original en la zona de Pazin!Estamos encantados de prese…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Moderna villa elegante con piscina en Brtonigla, a 6 km del mar, en un complejo de varias vi…
$615,842
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Casa 7 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Ubicación: Región de Novigrad Construido: 2018 Centro de Novigrad: 17 km Mar: 11 km Distanci…
$1,53M
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
¡Con descuento! Precio antiguo fue 790 000 eur, nuevo precio es 730 000 eur!Villa de diseño …
$834,072
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 341 m²
Brtonigla - Casa de lujo con piscina, a 7 km del mar, perfecta para la vida familiar o la in…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Extraordinaria propiedad con vistas al mar en la zona Antenal de Novigrad, en la orilla del …
Precio en demanda
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 203 m²
Villa irresistiblemente atractiva en Nova Vas, zona de Brtonigla!La superficie total es de 2…
$788,370
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 650 m²
Proeprty única en la primera línea a sólo 10 metros del mar en la zona Antenal de Novigrad! …
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Buzinija, Croacia
Casa 3 habitaciones
Buzinija, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
En una ubicación excepcionalmente deseable y bien cuidada en Novigrad, una moderna casa ados…
$457,239
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AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Villa muy especial en la zona de Novigrad con viñedos marinos distantes, a 3 km del mar, den…
$1,26M
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 244 m²
Luxury House with Swimming Pool for Sale in Brtonigla, Istria!Located in the picturesque nor…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 290 m²
Višnjan es un pintoresco y vibrante pueblo de Istria occidental, conocido por su belleza nat…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Ubicación: Novigrad Construido: 2023 Centro urbano: 4 km Distancia al aeropuerto: 16 km Espa…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Novigrad – una villa de lujo con espectaculares vistas panorámicas, situada a 1,5 km del mar…
Precio en demanda
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 209 m²
Comfortable House with a Pool Near the Sea – Just 800 Meters from the Beach in Novigrad, Ist…
$1,01M
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 197 m²
Villa with a Pool Near the Sea – Just 800 Meters from the Beach in Novigrad, Istria!Once a q…
$890,058
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 143 m²
Villa de piedra de lujo con piscina en prestigiosa Brtonigla!El área total es de 143 metros …
$771,802
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 146 m²
Villa pareada de lujo en una ubicación idílica en Brtonigla!El área total es de 146 metros c…
$657,725
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Modern House with Swimming Pool for Sale, Mere 2 km From the Sea!Total surface is 175 sq.m. …
$856,923
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Newly Built Modern Home with Pool, mere 2 km From the Sea!Total area of the villa is 140 sq.…
$856,923
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Villa en Grad Novigrad, Croacia
Villa
Grad Novigrad, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
En la pintoresca ciudad de Istria de Brtonigla, conocida por sus excelentes vinos, aceite de…
$743,373
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