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Casas en Venta en Opcina Brtonigla, Croacia

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6 propiedades total found
Villa en Karigador, Croacia
Villa
Karigador, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Esta villa de lujo de nueva construcción en venta ofrece impresionantes vistas panorámicas c…
Precio en demanda
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Villa en Karigador, Croacia
Villa
Karigador, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 370 m²
Villa con vista panorámica del mar en Brtonigla, cca. 7 km del mar!Área altamente demandada!…
$1,60M
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Villa 7 habitaciones en Brtonigla, Croacia
Villa 7 habitaciones
Brtonigla, Croacia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Número de plantas 2
En una ubicación tranquila y prestigiosa cerca de Brtonigla, en las inmediaciones de Novigra…
$1,74M
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
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Casa 3 habitaciones en Brtonigla, Croacia
Casa 3 habitaciones
Brtonigla, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Presentamos villas duplex de lujo con piscinas en una ubicación maravillosa en el corazón de…
$507,585
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Casa 4 habitaciones en Nova Vas, Croacia
Casa 4 habitaciones
Nova Vas, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Presentamos una lujosa villa de Istria decorada en un estilo autóctono con una superficie de…
$1,76M
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Casa 3 habitaciones en Brtonigla, Croacia
Casa 3 habitaciones
Brtonigla, Croacia
Habitaciones 3
Área 116 m²
Número de plantas 2
Near Brtonigla, a modern house is for sale in the construction of an attractive design. Thes…
$492,683
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Opcina Brtonigla, Croacia

con Terraza
con Piscina
Baratos
De lujo
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