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Casas en Venta en Opcina Kastelir Labinci, Croacia

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7 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Kastelir, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kastelir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Características de la villa: Cuatro dormitorios con baño en-suite y vistas al mar Dos baños …
$2,29M
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Casa 5 habitaciones en Rogovici, Croacia
Casa 5 habitaciones
Rogovici, Croacia
Habitaciones 5
Área 285 m²
Número de plantas 1
Modern perfectionism in Istria, Rogovići (Poreč) On the outskirts of the village, with lots …
$1,32M
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Villa 5 habitaciones en Rojci, Croacia
Villa 5 habitaciones
Rojci, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
www.biliskov.com ID: 13304 Kaštelir, villa urbana con piscina, sauna y gimnasio Una hermosa …
$1,44M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Kastelir, Croacia
Casa 3 habitaciones
Kastelir, Croacia
Habitaciones 3
Área 165 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, KAŠTELIR – House with pool and sea view We present to you a beautiful house with a s…
$607,827
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Casa 4 habitaciones en Kastelir, Croacia
Casa 4 habitaciones
Kastelir, Croacia
Habitaciones 4
Área 170 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, KAŠTELIR – House with pool and sea view We present to you a beautiful house with a s…
$719,650
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Casa 5 habitaciones en Kastelir, Croacia
Casa 5 habitaciones
Kastelir, Croacia
Habitaciones 5
Área 324 m²
Número de plantas 2
This imposing villa with a beautiful sea view will be located in the suburbs of Poreč on a t…
$1,38M
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Villa 5 habitaciones en Rojci, Croacia
Villa 5 habitaciones
Rojci, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 403 m²
www.biliskov.com ID: 13305 Kaštelir, villa urbana con piscina, sauna y gimnasio Una hermosa …
$1,44M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Kastelir Labinci, Croacia

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