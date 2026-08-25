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Casas en Venta en Grad Labin, Croacia

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137 propiedades total found
Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 183 m²
Villa muy especial a 7 km del mar oin Rabac area en Krsan - en gran terreno de 4260 metros c…
$800 555
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Casa de diseño contemporáneo con piscina en la zona de Labin!No lejos de la ciudad de Labin,…
$854 307
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Esta impecable propiedad inmobiliaria cuenta con una impresionante casa con una piscina situ…
$671 320
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Área 349 m²
Fabulosa finca en Istria en 25 hectáreas de tierra!El antiguo complejo de construcción de pi…
$857 738
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Villa moderna con piscina y vistas panorámicas al mar en venta en Rabac, situada en la costa…
Precio en demanda
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Casa con Piscina y Vistas panorámicas en la zona de Labin!Ubicado en la costa sudeste de Ist…
$629 008
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TekceTekce
Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Casa de piedra con piscina en venta cerca de Labin, situada a 9 km del mar, que ofrece un au…
$833 362
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 188 m²
Una villa recién terminada en 2023 con piscina está en venta cerca de la ciudad de Labin. Se…
$743 373
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Villa con piscina y vistas al mar, situada a sólo 2 km de Rabac. La superficie habitable tot…
$833 362
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Villa de diseño moderno con piscina y vistas al mar a sólo 500 metros del mar en la zona de …
Precio en demanda
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Elegante villa nueva en la zona de Labin!El espacio total es de 210 metros cuadrados. Parcel…
Precio en demanda
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 345 m²
Una impresionante villa con una vista sensacional en la zona de Rabac, a solo 700 metros de …
$2,57M
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Villa mediterránea con piscina en Rabac, Labin, cca. 5 km de las playas!El área total es de …
$857 738
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Maravillosa comunidad más pequeña en la zona de Labin, a 800 metros del mar por aire, ofrece…
$651 881
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 188 m²
Ofrecemos una propiedad de alta calidad, semi-departada situada en un hermoso callejón sin s…
$719 816
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 386 m²
Hacienda única en Istria cerca de Cerovje!Espectáculo verdaderamente notable dentro de veget…
$2,10M
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 396 m²
Villa extraordinaria con espectaculares vistas al mar en Rabac, a solo 500 metros del mar!No…
$1,99M
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Villa de lujo en Gračišće, con piscinas cubiertas y al aire libre!Unico concepto moderno!Hay…
$1,72M
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 198 m²
Villa aislada con piscina en la zona de Rabac-Labin, a 9 km del mar!El área total es de 198 …
$686 190
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Situado en una colina soleada con vistas al mar Adriático, entre las ciudades históricas de …
$798 653
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
A medio camino entre Pula y Opatija, sobre la costa de Istria, se encuentra la pequeña ciuda…
$742 667
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 190 m²
Fantástica Villa con Piscina y Bienestar – A solo 6 km de Playas Rabac!Descubra una casa mod…
Precio en demanda
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Nuevo complejo de varias villas modernas con piscinas se ofrece en la zona de Rabac-Labin, a…
$594 134
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Encantadora villa en pintorescos aldeas de la zona de Rabac-Labin!Una oportunidad excepciona…
$811 726
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 320 m²
Fascinante villa en la zona verde de Labin en una gran parcela de 2100 metros cuadrados.Supe…
$639 369
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 212 m²
Krnica – una villa familiar moderna situada en el borde de un pequeño asentamiento residenci…
$798 639
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Un cómodo refugio del bullicio y el bullicio de la vida en la zona de Rabac-Labin, a 11 km d…
Precio en demanda
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Una hermosa villa de piedra con piscina en la zona de Kršan cerca de Labin y la bahía de Bre…
$788 370
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Inversión perfecta - ideal para alquilar!Esta propiedad multifamiliar premium en venta se en…
$769 703
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Villa en Rabac, Croacia
Villa
Rabac, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
Complejo de tres auténticas villas de piedra sobre remodelación completa en la zona de Lupog…
Precio en demanda
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