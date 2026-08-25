Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Okrug
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Opcina Okrug, Croacia

;
villas
3
Casa Borrar
Eliminar
16 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 5 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 204 m²
Ubicación: Okrug Gornji Construido: 2023 Centro de la ciudad: 4.6 km Mar: 0,1 km Distancia a…
$1,56M
Dejar una solicitud
Casa 11 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 11 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 11
Área 327 m²
Trogir, Ciovo-Okrug Donji, edificio con 7 apartamentos Superficie de la casa: 327m2 Superfic…
$1,73M
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 8 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 390 m²
Villa de lujo con vistas panorámicas al mar, piscina y bienestar, situada en la isla de Čiov…
$1,33M
Dejar una solicitud
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Villa 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Okrug, Okrug Gornji, chalet independiente de aprox. 200 m2 en 3 plantas, en una parcela de 4…
$1,10M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Okrug Donji, Croacia
Casa 5 habitaciones
Okrug Donji, Croacia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Número de plantas 2
Distrito, casa con azotea y piscina en la azotea, 270,00 m2 Dos villas modernas de nueva …
$819 345
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 10 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 10
Área 221 m²
Casa de familia independiente en Čiovo – Cerca de la playa con vistas al mar impresionantes …
$980 450
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 4 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 4
Área 251 m²
Newly renovated semi-detached house with sea view, Okrug Gornji, Čiovo, Trogir On the island…
$653 221
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Villa 5 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 3
Vendemos una villa de lujo en Okrug Gornji en la isla de Čiovo en una ubicación privilegiada…
$1,82M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 5 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 409 m²
Čiovo, Okrug Gornji Casa familiar con 4 apartamentos en Čiovo - Okrug Gornji Superficie de c…
$922 776
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Okrug Donji, Croacia
Casa 6 habitaciones
Okrug Donji, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 210 m²
Čiovo, Okrug Donji, villa independiente en construcción con una superficie de 209.7 m2, en t…
$1,79M
Dejar una solicitud
Villa en Okrug Gornji, Croacia
Villa
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 3
Vendemos una nueva villa de lujo con piscina en Okrug Gornji, isla de Ciovo, lado sur. Está …
$1,56M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 4 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 4
Área 295 m²
Número de plantas 1
Luxury villa with pool and sea view – Island ČIOVO, bay Mavarčica In one of the quieter loca…
$1,66M
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 8 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 8
Área 306 m²
Apartment building on the island of Čiovo, Mavarčica bay, 150 meters from the sea The facili…
$653 221
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 7 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 690 m²
Trogir – Isla de Čiovo, Okrug Gornji, Apartamento Casa con 4 Pisos vivienda Área: 690 m2 viv…
$1,56M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 6 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Okrug Gornji, la tercera fila del mar, ofrece esta hermosa casa unifamiliar situada en un te…
$507 527
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Casa 4 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 4
Área 159 m²
Número de plantas 1
Villa second row from the sea, Okrug Gornji, Mavarčica bay, island Čiovo The villa is locate…
$664 292
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Opcina Okrug, Croacia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir