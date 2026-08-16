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Casas en Venta en Pola, Croacia

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223 propiedades total found
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 323 m²
ISTRIA, BARBAN – Villa inteligente de lujo Construida a estándar de casa pasiva con bienesta…
$1,08M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 337 m²
Villa con piscina en la zona de Liznjan, a medio camino de Pula.El área total es de 337 metr…
$771,231
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Área 962 m²
Propiedad histórica de lujo en venta en Croacia – Propiedad de inversión masiva cerca de Pul…
$1,13M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 12 habitaciones en Pola, Croacia
Villa 12 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 12
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 5 270 m²
PULA – GALIZANA Villa privada con 273m2 de superficie, más de 5.200m2 de planta con olivos &…
$1,15M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Explore una amplia villa con vistas al mar en Croacia, situada en el tranquilo y muy deseabl…
$595,720
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
ISTRIA, BARBAN – Impecable Casa Moderna con Piscina Infinita en el borde del pueblo, ¡a sólo…
$660,497
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
Villa extraordinariamente ultramoderna en Premantura a solo 800 metros de la playa, con vist…
Precio en demanda
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 277 m²
Villa de lujo en venta en Istria, Croacia – Exclusiva finca costera en Banjole!Situado en un…
$1,72M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 470 m²
Villa moderna con piscina y vistas al mar en Pula, a solo 1500 metros del mar!El área total …
$2,37M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Maravillosa villa con piscina en Fažana, a 800 metros del mar!El área total es de 360 metros…
$1,67M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
BANJOLE – Villa moderna con piscina, a solo 300 metros del marConstruido en una parcela de 1…
$1,96M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
¡Con descuento! Precio cayó de 750 000 eur a 690 000 eur!Villa en zona de trufas Brtonigla, …
$789,119
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Moderna villa nueva con vistas al mar en Banjole condominio seguro cerrado, a sólo 50 metros…
$1,11M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Dos villas adjuntas con piscinas en venta en Peroj cca 2 km del mar!La superficie es de 200 …
$867,554
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Casa 5 habitaciones en Pola, Croacia
Casa 5 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 350 m²
Ubicación: Pula Construido: 2005 Centro de Pula: 4.3 km Mar: 0,25 km Distancia al aeropuerto…
$2,14M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Villa de lujo con piscina en Barban!El área total es de 160 metros cuadrados. Parcela terres…
$651,262
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Precio cayó de 1 500 000 eur a 1 350 000 eur!Villa más antigua de la costa en Pomer en 2154 …
$1,54M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 294 m²
No lejos de la ciudad renacentista de Svetvinčent, una cómoda villa de estilo istrian con un…
$743,373
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Nueva casa familiar en Loborika Cerca de Pula – Diseño Moderno, Construcción Completa!A poca…
$594,134
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
Villa de diseño en Rakalj, Marčana, en construcción, a sólo 800 metros del mar!El área total…
$2,86M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 231 m²
Villa de lujo en Rakalj, zona de Marčana a 2,5 km del mar!Villa está maravillosamente aislad…
$1,37M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Asombrosa nueva villa en Premantura por la entrada al Parque Natural de Kamenjak!Villa de di…
$1,37M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Lujosa villa con equipamiento de primera calidad en Svetvincenat!Superficie total de villa e…
$1,68M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
En una pequeña aldea tranquila cerca de la ciudad de cuento de hadas de Svetvinčenat, situad…
$889,760
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 165 m²
Svetvinčenat: Luxury Stone House Duo con piscinas!Experimente auténtica Istria con esta opor…
$686,190
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Villa de lujo con piscina en Svetvincenat, a 20 km del mar!El área total es de 200 metros cu…
$891,200
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 227 m²
Impresionante villa de diseño en Liznjan, a 800 metros del mar, con vistas al mar!Se encuent…
Precio en demanda
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 258 m²
Una gema oculta rodeada de naturaleza cerca de Pula!Pula, la ciudad más grande de Istria, se…
$972,103
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
SVETVINČENAT – Casa de piedra auténtica reformada con piscina en 1.290 m2 de tierra, ¡a sólo…
$777,682
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Dos casas con piscina en una ubicación ideal en Pula, a 3 km del mar!El área total es de 165…
$657,599
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Parámetros de las propiedades en Pola, Croacia

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