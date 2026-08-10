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Casas en Venta en Opcina Lovran, Croacia

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5 propiedades total found
Casa 10 habitaciones en Dobrec, Croacia
Casa 10 habitaciones
Dobrec, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 240 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 141-10
$831,749
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Casa 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Casa 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Área 434 m²
ID CODE: 144-13
$3,02M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Casa 6 habitaciones en Lovran, Croacia
Casa 6 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 6
Área 190 m²
ID CODE: 130-533
$1,08M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Lovran, Croacia
Villa
Lovran, Croacia
Área 482 m²
Descubra una joya escondida en la encantadora ciudad de Lovran, Opatija, Croacia, una lujosa…
$2,13M
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Agencia
AGENCIJA Elite
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Casa 7 habitaciones en Lovran, Croacia
Casa 7 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 390 m²
ID CODE: 130-536
$1,12M
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Parámetros de las propiedades en Opcina Lovran, Croacia

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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