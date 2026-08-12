Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Zadar
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Grad Zadar, Croacia

;
Zadar
52
Casa Borrar
Eliminar
60 propiedades total found
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 700 m²
Villa moderna de lujo en venta en la Riviera Zadar – ¡Vida costera exclusiva!Sinopsis de la …
$9,23M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descubra su villa de ensueño en Croacia a la venta – una impresionante villa de primera líne…
$2,80M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 425 m²
Magnífico estilo palazzo marca nueva Vvilla está situado en un pequeño pueblo, a pocos pasos…
$1,38M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 30 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 30 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 30
Nº de cuartos de baño 30
Área 1 800 m²
Ubicación: Zadar Construido: 2006 Centro de la ciudad: 15 km Mar: 5 km Distancia al aeropuer…
$4,04M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Zadar es una de las ubicaciones más dominantes de la costa adriática que te volará la mente.…
$1,27M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Complejo de tres lujosas villas modernas con una vista sin obstáculos del mar en la zona de …
$1,15M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Hermosa villa de diseño nuevo en un pequeño pueblo de Zadar, con vistas al mar!Villas fue co…
$1,56M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 311 m²
Maravillosa villa de lujo con vistas al mar en la zona de Zadar cca a 800 metros del mar.El …
$1,49M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 450 m²
Villa moderna con piscina original cerca de Zadar en la primera línea de construcción a la p…
$1,45M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Ubicación: Zadar Construido: 2011 Centro urbano: 7 km Distancia al aeropuerto: 18 km Espacio…
$2,48M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 212 m²
¡Mejor oferta!Nueva villa moderna con piscina en construcción en Zaton no muy lejos de Zadar…
$1,37M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Villa de vacaciones con piscina En Debeljak, no lejos de Sukošan y Zadar, cca. 3 km del mar.…
$588,421
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 169 m²
Esta hermosa villa vacacional se encuentra en un lugar tranquilo, a solo 4 km del lugar turí…
$865,331
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 357 m²
Introduciendo una impresionante villa de primera línea moderna en venta, situada en una ubic…
$3,37M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Ubicado en la pintoresca región de Zadar, esta exclusiva casa frente al mar ofrece un lujoso…
$1,24M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
El idioma inglés es una forma fascinante y única de comunicación que tiene una rica historia…
$670,690
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Venta es una fascinante villa de lujo ultramoderna situada a pocos metros del mar! La villa …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Esta villa de alta tecnología de lujo se encuentra en Dalmacia, en Privlaka, en la primera f…
$4,04M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Ofrecemos una hermosa villa de piedra cerca del mar en la isla de Pašman en la primera línea…
$1,62M
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 10 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 540 m²
Ubicación: Zadar Construido: 2005 Centro Zadar: 1 km Mar: 50 m Espacio interior: 540 m2 …
$2,14M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
En venta es una nueva villa moderna cerca de Zadar con vistas al mar, a sólo 200 metros de l…
$1,27M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 174 m²
Ubicación: Zadar Mar: 7 m Espacio interior: 174 m2 Tamaño de la parcela: 324 m2 Dormitorios:…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Petrcane, Croacia
Villa
Petrcane, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 392 m²
Nueva villa con piscina en el famoso lugar turístico Petrčane cerca de Zadar!La zona de la v…
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Una villa de lujo está en venta en el corazón de Privlaka, una de las ciudades más atractiva…
$1,75M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 313 m²
En el pintoresco pueblo dálmata a sólo 13 km de la histórica ciudad de Zadar, una lujosa vil…
$2,57M
Dejar una solicitud
Villa en Veli Iz, Croacia
Villa
Veli Iz, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 208 m²
Villa con acceso inmediato a la playa en venta en Isla Iž, Veli Iž – Retiro de lujo con pisc…
$2,02M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 355 m²
Fantástica villa moderna en Zadar a solo 180 metros del marMagnífica villa nueva con piscina…
$2,34M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Zadar, Croacia
Villa
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 214 m²
Una villa moderna situada justo al lado del mar con una piscina climatizada, situada en una …
$1,70M
Dejar una solicitud
Villa en Kozino, Croacia
Villa
Kozino, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 237 m²
Villa de lujo moderna en venta cerca de Zadar – Ubicación tranquila cerca del marDescubra es…
$1,11M
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 365 m²
La hermosa Villa Vista Mar Nuevo cerca de Zadar es un lujoso retiro situado a sólo 0.5 km de…
$1,50M
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Grad Zadar

villas

Parámetros de las propiedades en Grad Zadar, Croacia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir