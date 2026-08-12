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Restaurantes en venta en Croacia

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Restaurante, cafetería 200 m² en Grad Trogir, Croacia
Restaurante, cafetería 200 m²
Grad Trogir, Croacia
Habitaciones 1
Área 200 m²
Trogir, Čiovo, restaurante - taberna de aprox. 200 m2 (dos edificios de planta baja de aprox…
$1,38M
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Restaurante, cafetería 290 m² en Jelsa, Croacia
Restaurante, cafetería 290 m²
Jelsa, Croacia
Habitaciones 8
Área 290 m²
Isla de Hvar, local de negocios - restaurante en el lado del mar - Riva zona interna 290 m2 …
$1,04M
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Restaurante, cafetería 480 m² en City of Varazdin, Croacia
Restaurante, cafetería 480 m²
City of Varazdin, Croacia
Habitaciones 10
Área 480 m²
www.biliskov.com ID: 14859Una oportunidad de inversión excepcional: un restaurante bien esta…
$2,13M
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TekceTekce
Restaurante, cafetería 865 m² en Supetarska Draga, Croacia
Restaurante, cafetería 865 m²
Supetarska Draga, Croacia
Habitaciones 10
Área 865 m²
Rab Edificio de negocios primera fila al mar de 865 m2 con un patio de 2.245 m2. Fue constru…
$922,776
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Restaurante, cafetería 334 m² en Zagreb, Croacia
Restaurante, cafetería 334 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 1
Área 334 m²
Ilica, cerca de calle Frankopanska Espacio de negocios- Restaurante, zona de 333,80 m2 en la…
$842,033
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Restaurante, cafetería 141 m² en Zagreb, Croacia
Restaurante, cafetería 141 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 4
Área 141 m²
Donji Grad, Tomislav Square Cult pub "Tomislav" con una superficie total de 141m2 en la plan…
$842,033
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