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Casas en Venta en Grad Split, Croacia

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Split
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115 propiedades total found
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Esta hermosa casa de una sola planta está en venta en la zona tranquila de Plano, perfectame…
$682 894
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 400 m²
En venta se encuentra una villa de lujo con 3 apartamentos y una maravillosa piscina situada…
$1,72M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Elegante villa de diseño moderno en construcción a sólo 30 metros del mar en la hermosa bahí…
$1,73M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Elegante y moderna villa de una sola planta con piscina en una zona tranquila sobre la carre…
$743 373
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Villa moderna con vistas al mar en las inmediaciones de Split!Perfectamente situado en una h…
$1,60M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 386 m²
En una ubicación deseable en Kaštel Stari, con una vista al mar encantadora, esta hermosa vi…
$1,06M
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TekceTekce
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Una atractiva propiedad de diseño futurista en una prestigiosa ubicación a sólo 300 metros d…
$1,55M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Villa de lujo en venta en Croacia: Elegancia moderna en Sevid, Dalmacia!¿Está buscando compr…
Precio en demanda
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 15
Área 1 150 m²
Venta de paquetes de las tres villas de lujo 5**** estrellas en la zona de Trogir!Villas ben…
Precio en demanda
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Villa de diseño sorprendente en Split construida en 2018-2019!Villa es nueva, moderna y 100%…
$1,15M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 326 m²
Esta villa arquitectónicamente única de tres pisos está a sólo 50 metros del mar en la isla …
$1,94M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Villa de lujo con impresionantes vistas al mar – Donji Okrug, Čiovo, 2d fila al mar!Esta vil…
$1,54M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Una villa nueva y contemporánea en la isla de Ciovo (peninsula) con una vista impresionante …
$1,43M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 930 m²
Perla de Split - 1a fila al mar - propiedad WOW-effect!Esta excepcional villa de lujo en ven…
$7,52M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 180 m²
¡Con descuento!Precio antiguo era 1 100 000 eur, nuevo precio es 990 000 eur!En el pintoresc…
$1,13M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Situado en una zona tranquila y deseable en la isla de Čiovo, a pocos minutos de la históric…
Precio en demanda
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa rara con piscina de excelente ubicación, en primera fila al mar en Kaštel Štafilić, en…
$2,54M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
¡Con descuento! ¡El precio era 1,7 mio euro!Ubicado en el tranquilo entorno de Podstrana, a …
$1,77M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 393 m²
Villa supermoderna os sorprendente arquitectura avanzada que te deja asombrado!¡Le Corbusier…
$1,26M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Esta villa de nueva construcción, lujosamente amueblada está situada en una ubicación elevad…
$584 511
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Área 384 m²
Descripción del objeto: En la prestigiosa ubicación de Podstrana cerca de Split, ofrecemos u…
$1,92M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Villa contemporánea en construcción en Seget Vranjica cerca de Trogir, a 250 metros del mar,…
$1,93M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Villa moderna de lujo con piscina para sal en Ciovo, Trogir, a solo 170 metros del mar.El fu…
$1,72M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Unifamiliar aislada en venta cerca de Trogir, Sevid – primera fila al mar, sin caminos entre…
$1,27M
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 600 m²
Villa maciza en venta en Solin cerca de Split!Villa con espectaculares vistas al mar, con vi…
$1,15M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 237 m²
Asombrosa villa moderna a solo 400 metros del mar con fascinantes vistas al mar!Se encuentra…
$921 866
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Nueva villa de primera línea de agua en Ciovo, con posibilidad de amarre!La construcción est…
Precio en demanda
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 326 m²
Esta villa arquitectónicamente única de 3 niveles se encuentra en la segunda fila del mar en…
$1,96M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 360 m²
Situado en una posición tranquila y elevada en la isla de Čiovo, a solo 200 metros del mar, …
Precio en demanda
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 363 m²
Una villa lujosa situada cerca de un mero 50 metros a una playa de guijarros en la isla de Č…
$2,29M
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Tipos de propiedades en Grad Split

villas

Parámetros de las propiedades en Grad Split, Croacia

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