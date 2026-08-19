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Casas en Venta en City of Velika Gorica, Croacia

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13 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Novo Cice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Novo Cice, Croacia
Habitaciones 4
Área 160 m²
Número de plantas 2
I28250 Ščitarjevska
$151,059
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Casa 6 habitaciones en Gudci, Croacia
Casa 6 habitaciones
Gudci, Croacia
Habitaciones 6
Área 152 m²
Número de plantas 2
I26675 Gudci
$204,823
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Casa 4 habitaciones en Velika Mlaka, Croacia
Casa 4 habitaciones
Velika Mlaka, Croacia
Habitaciones 4
Área 270 m²
Número de plantas 2
I27987 Nikole Kramarića
$398,575
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 5 habitaciones en Donje Podotocje, Croacia
Casa 5 habitaciones
Donje Podotocje, Croacia
Habitaciones 5
Área 306 m²
Número de plantas 2
I27232 Perenčinci
$552,470
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Casa 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Área 213 m²
Número de plantas 3
I27093 Malogorička
$440,647
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Casa 3 habitaciones en Gudci, Croacia
Casa 3 habitaciones
Gudci, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
www.biliskov.com ID 14869 Velika Gorica Venta es esta casa de una sola planta de calidad con…
$276,833
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LDV InvestLDV Invest
Casa 6 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 6 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 6
Área 450 m²
I21226 Ulica Martina pl. Tercela
$500,803
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Casa 3 habitaciones en Gudci, Croacia
Casa 3 habitaciones
Gudci, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
www.biliskov.com ID 14867 Velika Gorica Esta casa de alta calidad con una superficie neta de…
$288,368
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Casa 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
www.biliskov.com ID: 15306 Velika Gorica Una casa adosada de tres plantas de 112 m2, constru…
$288,738
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Casa 12 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 12 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 12
Área 527 m²
Número de plantas 3
I25709 Velika Gorica-Centar
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Novo Cice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Novo Cice, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
I28171 Velikogorička
$276,788
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Casa 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Casa 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Área 135 m²
www.biliskov.com ID: 13880 Velika Gorica, centro Moderna casa pareada con una superficie de …
$328,739
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Casa en Jagodno, Croacia
Casa
Jagodno, Croacia
Área 250 m²
Número de plantas 1
Jagodno, Vellika Gorica-surroundings, Beautiful property with a water source and a pond on 1…
$664,292
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