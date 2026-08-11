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Casas en Venta en Grad Crikvenica, Croacia

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Crikvenica
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56 propiedades total found
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Situado en un bolsillo sereno de Crikvenica, esta villa declarada con una piscina privada y …
$1,02M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Ofrecemos una hermosa villa moderna de 280 metros cuadrados situado en una parcela de 600 me…
$1,31M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Maravillosa villa en 1500 metros cuadrados de tierra en la zona de Crikvenica, cca. 4 km del…
$914,920
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TekceTekce
Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 170 m²
Crikvenica – Bribir, villa moderna con piscina privada en construcción. Esta elegante propie…
$971,180
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Casa 4 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Casa 4 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Echa un vistazo a esta mansión de piedra en Crikvenica, la zona de Kvarner de Croacia. Situa…
$941,319
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Casa 9 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Casa 9 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
Ubicación: Crikvenica Centro: 41 km Espacio interior: 181m2 Tamaño de la parcela: 601 m2 …
$841,304
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Villa en Dramalj, Croacia
Villa
Dramalj, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa perfecta con vistas panorámicas al mar y piscina en Dramalj, a menos de 1 km del mar.E…
$652,005
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Exclusiva villa con vistas panorámicas al mar en Crikvenica cca. 600 metros del mar!Es una d…
Precio en demanda
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Casa 8 habitaciones en Jadranovo, Croacia
Casa 8 habitaciones
Jadranovo, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 396 m²
El Sea View Modern Villa en Crikvenica es una propiedad de lujo situada en la encantadora ci…
$2,59M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 188 m²
CENTRE CRIKVENICA – Villa moderna de nueva construcción con piscina, proximidad al mar y est…
$969,467
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Villa de lujo con piscina en Jardanovo, a 600 metros del mar.El área total es de 95 metros c…
$651,262
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Lujoso chalet pareado con vistas panorámicas al mar en Crikvenica como parte del glamoroso c…
$1,04M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 340 m²
Authentic villa completamente reformada en Bribir cerca de Crikvenica!Verdadera impresión de…
$865,331
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 396 m²
Villa de diseño moderno impresionante en Jadranovo, con vistas panorámicas al mar Adriático,…
Precio en demanda
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Villa de piedra de lujo con piscina climatizada en Jadranovo!Esta villa de piedra maciza de …
$1,96M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Área 232 m²
¡Con descuento! Precio cayó de 2,5 mio euro a 1,8 mio euro!¡Gran oportunidad!Hermoso anciano…
$2,06M
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Villa en Dramalj, Croacia
Villa
Dramalj, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 185 m²
Villa con piscina y vistas panorámicas al mar en Crikvenica!El área total es de 185 metros c…
$949,230
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Casa 27 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Casa 27 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 27
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 900 m²
Ubicación: Crikvenica Construido: 1930 Renovado: 2003 Centro Crikvenica: 4 km Mar: 0,1 km Di…
Precio en demanda
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Precio cayó de 1 700 000 eur a 1 650 000 eur!Impresionante villa moderna en una excelente ub…
$1,88M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Villa moderna con piscina y vistas panorámicas en Crikvenica, a solo 1 km de la playa!Situad…
$1,50M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 197 m²
Una villa con piscina y una hermosa vista del mar en Crikvenica a solo 700 metros del mar! E…
$1,11M
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Casa en Crikvenica, Croacia
Casa
Crikvenica, Croacia
Nº de cuartos de baño 10
Área 575 m²
Número de plantas 1
Manor presenta una lujosa villa con piscina, sauna y jacuzzi, que ofrece una hermosa vista a…
$2,00M
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
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Casa 4 habitaciones en Jadranovo, Croacia
Casa 4 habitaciones
Jadranovo, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 118-149
$909,673
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Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
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Villa en Dramalj, Croacia
Villa
Dramalj, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 175 m²
Villa de nueva construcción con piscina en Dramalj, Crikvenica, a 400 metros del mar solamen…
$971,180
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Casa 6 habitaciones en Dramalj, Croacia
Casa 6 habitaciones
Dramalj, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 255 m²
Crikvenica, Dramalj: en venta es una casa unifamiliar reformada y totalmente equipada con pi…
$1,29M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Excepcional finca en las colinas encima de Crikvenica con hermosas vistas al mar distantes!Z…
$2,02M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Descubra esta exquisita casa con una lujosa piscina, situada sobre Crikvenica, con un genero…
$2,12M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 283 m²
Villa de lujo en Crikvenica con piscina climatizada y vistas panorámicas del mar y la bahía …
$1,46M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 345 m²
En una ubicación idílica, enclavada dentro de una tranquila calle sin salida, donde las vivi…
$1,65M
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 228 m²
Situado en una colina pintoresca por encima de la Riviera Crikvenica, esta excepcional villa…
$1,05M
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Tipos de propiedades en Grad Crikvenica

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Parámetros de las propiedades en Grad Crikvenica, Croacia

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