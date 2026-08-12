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Áticos en Venta Croacia

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Opcina Okrug
16
Grad Trogir
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32 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 2
Vendemos un apartamento S2 en la primera planta de un pequeño edificio residencial en Okrug …
$581,499
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$440,487
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Estamos vendiendo un apartamento ático con una terraza en la azotea S8 en la tercera planta …
$585,856
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Pola, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
PULA  Apartment99m2auf2EtagenmitgrosserTerrasse&Balkoninruhiger
$370,238
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Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Vendemos un ático con terraza en la azotea, ubicado en la segunda planta (S201) de un edific…
$404,058
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Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
$425,992
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$582,655
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo un ático con una terraza en la azotea S13 en la tercera planta en un nuevo…
$527,270
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3
Vendemos varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orient…
$605,472
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Ático Ático 2 habitaciones en Grad Trogir, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Ático A5 con azotea, vistas, garaje, cerca de la playa El edificio residencial se constru…
$487,054
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/2
Ático de lujo con terraza en la azotea S3 Vendemos un ático de lujo S3 con terraza en la …
$629,216
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Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Estamos vendiendo un apartamento ático con terraza en la segunda planta S203 de un nuevo edi…
$388,217
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Ático Ático 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 4/4
El Residence Hills de Makarska es un complejo residencial de vanguardia que aporta una innov…
$321,438
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English, Русский, Deutsch
Ático Ático 2 habitaciones en Grad Trogir, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Ático A6 con azotea, vistas, garaje, cerca de la playa El edificio residencial se constru…
$533,440
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Ático Ático 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un ático con terraza en la azotea, ubicado en la segunda planta (S202) de un edific…
$388,217
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Ático Ático 6 habitaciones en Opcina Sukosan, Croacia
Ático Ático 6 habitaciones
Opcina Sukosan, Croacia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 405 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a Sukošan Hills, un proyecto que combina perfectamente el lujo, la elegancia y el…
$1,26M
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos ático S8 en el segundo piso con terraza en la azotea, Okrug Gornji, isla de Ciovo. …
$382,940
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Ático Ático 4 habitaciones en Opcina Fazana, Croacia
Ático Ático 4 habitaciones
Opcina Fazana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
FAZANA300m2 Penthouse apartamento en 2 plantas con fantástica vista al mar ISTRIA – CROATIAA…
$1,28M
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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Kolan, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Kolan, Croacia
Dormitorios 2
Área 127 m²
Discover this exceptional penthouse, located in a modern urban villa on one of the most beau…
$743,024
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Ático Ático 2 habitaciones en Istria County, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Istria County, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
PULA Una RARIDAD ABSOLUTA: 147m2 apartamento con vistas al mar & amplia terraza en el edific…
$546,930
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Se vende ático S5 en la segunda planta, a 200 metros del mar y la playa, en Okrug Gornji, is…
$348,362
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Ático Ático 3 habitaciones en Opcina Sukosan, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Opcina Sukosan, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Bienvenido a Sukošan Hills, un proyecto que combina perfectamente el lujo, la elegancia y el…
$644,693
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Vendemos un lujoso ático S3 en la segunda planta con azotea, en una villa urbana en Okrug Go…
$736,064
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos un ático con azotea, S8, situado a 250 metros del mar y la playa en Okrug Gornji, i…
$521,872
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3/3
Vendemos ático S7 en el segundo piso con terraza en la azotea, Okrug Gornji, isla de Ciovo. …
$482,609
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Ático Ático 3 habitaciones en Grad Trogir, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 3/3
Ático dúplex de lujo en segunda planta, amplia terraza, 2 plazas de parking, piscina comunit…
$728,202
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Ático Ático 1 habitacion en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 1 habitacion
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/2
Vendemos un ático S5 en el segundo piso con terraza en la azotea, vista panorámica, piscina …
$250,806
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Ático Ático 3 habitaciones en Pola, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
pula
$287,479
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Ático Ático 3 habitaciones en Seget Donji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Seget Donji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Vendemos ático S9 en el cuarto piso de un edificio residencial, a 100 metros del mar y la pl…
$837,008
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 3/3
Estamos vendiendo apartamento ático S7 con terraza en la azotea, tercera planta, Okrug Gornj…
$404,577
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Parámetros de las propiedades en Croacia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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