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Casas en Venta en Grad Sibenik, Croacia

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41 propiedad total found
Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 427 m²
Experimente la última costa de lujo que vive en Sevid con esta extraordinaria villa de diseñ…
$3,75M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Una acogedora villa en el complejo de baja altura de Sevid entre Trogir y Rogoznica, en el b…
$719,956
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Villa en Zaboric, Croacia
Villa
Zaboric, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Encantadora villa dentro de los pinos justo en la playa, con posibilidad de amarrar un yate!…
Precio en demanda
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TekceTekce
Casa 9 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 928 m²
Ubicación: Región Šibenik Construido: 1989 Renovado: 2019 Šibenik: 25 km Distancia al aeropu…
$3,18M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 006 m²
¡El precio está ajustado! Precio viejo era 5,3 mio euro, nuevo precio es 4,5 mio euro!¡Inmue…
$5,19M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Dos posibilidades - comprar tierra en el centro de Sibenik o villa con piscina!¡A solo 500 m…
$749,954
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 190 m²
Gran oferta con fantásticas vistas al mar!Una villa de lujo moderna con piscina en la ciudad…
$923,020
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Villa en Zaboric, Croacia
Villa
Zaboric, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
Fantástico 1a línea de casa justo enfrente de la playa maravillosa!Ofrecemos una impresionan…
$2,17M
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Casa 11 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 11 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 8
Área 470 m²
Ubicación: Šibenik Construido: 2002 Renovado: 2020 Centro urbano: 7 km Distancia al aeropuer…
$1,88M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
¡Con descuento! Precio antiguo es 1 590 000 eur, nuevo precio es 1 250 000 eur!Una hermosa v…
$1,43M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Villa de piedra notable con vigas marinas y piscina en la isla de Murter (en realidad peníns…
$980,709
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Casa 4 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
El inglés es un lenguaje que tiene inmenso poder e influencia en el mundo actual. Originaria…
$1,47M
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Casa 6 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Ubicación: Sibenik Centro de la ciudad: 11 km Distancia al mar: 11 km Distancia al aeropu…
$2,35M
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Casa 5 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Ubicación: Šibenik Centro Šibenik: 14 km Aeropuerto: 30 km Espacio interior: 200 m2 Tama…
$1,46M
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Casa 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Ubicación: Šibenik Construido: 2021 Renovado: 2023 Centro Šibenik: 35 km Mar: 8 km Distancia…
$823,654
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Casa 6 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 360 m²
Ubicación: Šibenik Construido: 2022 Centro Šibenik: 12 km Mar: 0,3 km Distancia al aeropuert…
$2,06M
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Casa 7 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 7 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 510 m²
Ubicación: Sibenik Construido: 2008 Mar: 10 m Centro Sibenik: 15 km Espacio interior: 51…
$1,76M
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Casa 12 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 12 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 7
Área 330 m²
Ubicación: Sibenik Construido: 2020 Mar: 150 m Centro urbano: 4 km Aeropuerto: 40 km Es…
$1,24M
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Casa 4 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Ubicación: Šibenik Construido: 2021 Centro de la ciudad: 10 km Mar: 0,1 km Distancia al aero…
$1,47M
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Villa en Grad Sibenik, Croacia
Villa
Grad Sibenik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Magnífica villa de lujo con piscina a 40 m del mar en la zona de Razanj cerca de Rogoznica, …
$1,43M
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Casa 2 habitaciones en Danilo Biranj, Croacia
Casa 2 habitaciones
Danilo Biranj, Croacia
Habitaciones 2
Área 108 m²
Número de plantas 1
House with swimming pool, 107.71 m2, surroundings of Šibenik In a quiet location ten kilomet…
$442,861
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Casa 2 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Renovated house, Šibenik – Center On a plot of 115 m2, in the very center of the city of Šib…
$404,111
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Casa 3 habitaciones en Krapanj, Croacia
Casa 3 habitaciones
Krapanj, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
www.biliskov.com ID: 14831Krapanj Island Casa de piedra con superficie de 70 m2 en parcela d…
$101,505
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Casa 3 habitaciones en Brodarica, Croacia
Casa 3 habitaciones
Brodarica, Croacia
Habitaciones 3
Área 101 m²
Número de plantas 1
I28068 Brodarica
$365,361
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Casa 3 habitaciones en Danilo Biranj, Croacia
Casa 3 habitaciones
Danilo Biranj, Croacia
Habitaciones 3
Área 283 m²
Número de plantas 3
Luxury villa of first-class construction, 283 m2, Dubrava near Šibenik A luxury villa with a…
$752,156
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Villa 7 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Villa 7 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
www.biliskov.com  ID 13525-1 Šibenik - first row to the sea! Luxury detached villa of 1,00…
$5,65M
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Casa 5 habitaciones en Zaton, Croacia
Casa 5 habitaciones
Zaton, Croacia
Habitaciones 5
Área 273 m²
Número de plantas 1
Luxury villa with pool, newly built, Zaton Luxuriously decorated and fully equipped villa in…
$1,05M
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Casa 3 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 3
Área 120 m²
Número de plantas 1
Two houses in an attractive location, Šibenik, 120 m2 In the heart of the city, in a quiet l…
$331,039
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Casa 3 habitaciones en Brodarica, Croacia
Casa 3 habitaciones
Brodarica, Croacia
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 1
House with 3 bedrroms, 100.17 m2, new building, Šibenik- Brodarica In Brodarica near Šibenik…
$365,361
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Casa 3 habitaciones en Grad Sibenik, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Sibenik, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Número de plantas 1
House with office space, 346 m2, center In the center of Šibenik there is a unique house wit…
$442,861
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Parámetros de las propiedades en Grad Sibenik, Croacia

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