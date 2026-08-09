Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Grad Novi Vinodolski
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Grad Novi Vinodolski, Croacia

;
villas
18
Casa Borrar
Eliminar
27 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Ubicación: Novi Vinodolski Construido: 1984 Renovado: 2017 Centro urbano: 6 km Distancia al …
$1,47M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 392 m²
Villa de lujo con piscina y vistas al mar en Novi Vinodolski – ¡A solo 300 metros del mar!No…
$1,78M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Villa con piscina, primera fila al mar en Smokvica, Novi Vinodolski area!Maravillosas vistas…
$1,43M
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descubra una rara joya en la región de Kvarner con esta hermosa villa de piedra tradicional …
$891,200
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Nueva villa moderna en la primera línea al mar en Smokvica, Novi Vinodolski area!Área de per…
$2,28M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 220 m²
Dos villas de estilo moderno en Grižane-Belgrad, Vinodolska Općina, con las dos piscinas!Cad…
$1,66M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 114-1248
$260,720
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 19 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Casa 19 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 19
Nº de cuartos de baño 18
Área 650 m²
Ubicación: Novi Vinodolski Construido: 2014 Renovado: 2021 Centro urbano: 4 km Distancia al …
$4,12M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Enclavado en los pliegues suaves y verdes del Valle del Vinodol, a pocos minutos de Crikveni…
$951,517
Dejar una solicitud
Villa en Klenovica, Croacia
Villa
Klenovica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Precio cayó de 790 000 eur a 690 000 eur!Fascinante villa de diseño moderno construida hace …
$857,738
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Povile, Croacia
Casa 5 habitaciones
Povile, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 240 m²
Novi Vinodolski, entorno: a pocos pasos del mar, en una zona tranquila, hay una villa modern…
$1,09M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 125 m²
Propiedad de lujo de estilo real en Bribir, con piscina.La superficie total es de 125 metros…
$738,416
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Novi Vinodolski – Casa con Piscina, a 100 metros del mar!Esta impresionante casa de 200 m2 c…
$771,964
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 710 m²
Esta hermosa villa se encuentra justo al lado del mar en la zona de Novi Vinodolski!Villa ti…
$2,39M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Villa moderna con vista al mar con piscina – Novi Vinodolski!Situado en una zona tranquila y…
$1,37M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Villa en venta en Tribalj, Novi Vinodolski area cca. A 3 km del mar.El área total es de 200 …
$834,865
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Hermosa casa unifamiliar con piscina y vistas al mar en Grizane, cca. 4 km del mar, con vist…
$599,846
Dejar una solicitud
Casa 6 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Manor presenta una villa con una hermosa vista cerca del centro de Novi Vinodolski, a solo 1…
$1,64M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 508 m²
Fantástica finca en Bribir, Vinodolska Općina en 4646 metros cuadrados de tierra, con terren…
$2,40M
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Hermosa Villa con Vista Mar en Bribir!Estamos encantados de ofrecer una impresionante villa …
$703,345
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Villa en Klenovica a solo 200 metros del mar, con vistas al mar y a la isla Krk!El espacio t…
$873,719
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Villa en Novi Vinodolski a solo 50 metros del mar con piscina y garaje!Rara ubicación y prec…
$1,09M
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Smokvica Krmpotska, Croacia
Casa 3 habitaciones
Smokvica Krmpotska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Novi Vinodolski, surroundings: detached house situated on a slight hill offering a beautiful…
$547,751
Dejar una solicitud
Villa en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Villa
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Villa moderna perfecta con vistas al mar en los alrededores de Crikvenica!Villa es cca posic…
$1,71M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Jakov Polje, Croacia
Casa 2 habitaciones
Jakov Polje, Croacia
Habitaciones 2
Área 78 m²
Número de plantas 2
Stone house with a panoramic view of the sea and nature A recently renovated stone house is …
$221,431
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Habitaciones 4
Área 299 m²
Número de plantas 2
Luxury villa with a usable area of 299 m2 on a plot of 834 m2. It is located in a quiet and…
$941,081
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Klenovica, Croacia
Casa 8 habitaciones
Klenovica, Croacia
Habitaciones 8
Área 322 m²
Número de plantas 3
RESIDENTIAL VILLA WITH OPEN SEA VIEW, KLENOVICA, NOVI VINODOLSKI Residential villa for sale …
$608,935
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir