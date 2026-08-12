Apartamentos en venta en Croacia

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Apartamento 3 habitaciones en Opcina Preko, Croacia
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Opcina Preko, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 1/2
Apartamento de lujo totalmente amueblado 2-BR con vistas al mar, 476 m2 Yard (1/2 Compartir)…
$486,971
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
PULAApartamento 60m2 cerca de Arena – Renovado & Amueblado & con jardínISTRIA – CROATIAHay a…
$217,714
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
PULA – STINJAN Algunos nuevos apartamentos, de unos 50m2 a 55m2 – listos para usar en primav…
$172,970
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Nin, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 143-6
$302,691
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Apartamento 2 habitaciones en Nin, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Nin, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 143-5
$300,495
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Apartamento 3 habitaciones en Privlaka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Privlaka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 143-7
$692,294
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Opcina Fazana, Croacia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Opcina Fazana, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
FAZANA55m2 apartamento con vista al mar más pequeño 25m2 armario, totalmente amueblado!ISTRI…
$327,196
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Apartamento 1 habitacion en Povile, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Povile, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
ID CODE: 113-1817
$250,473
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Apartamento 2 habitaciones en Opcina Vrbnik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Opcina Vrbnik, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Island of Krk, Vrbnik: In an interesting location, a modern duplex apartment is for sale on …
$370,576
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
On an elevated location overlooking the city center, a modern, top-quality apartment is for …
$346,798
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Apartamento 3 habitaciones en Zagreb, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Zagreb, Croacia
Habitaciones 3
Área 136 m²
Piso 1/2
I28617 Bukovačka
$646,177
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Anton, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Anton, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 112-371
$661,748
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Apartamento 2 habitaciones en Opcina Privlaka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Vendemos un apartamento en la primera planta, S102, de un edificio nuevo en Privlaka, cerca …
$286,851
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Apartamento 3 habitaciones en Kostrena, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Kostrena, Croacia
Dormitorios 3
Área 148 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 114-1280
$764,434
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Apartamento 2 habitaciones en Pola, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pola, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 123-53
$449,713
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Apartamento en Municipality of Povljana, Croacia
Apartamento
Municipality of Povljana, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3/3
Apartment, Povljana, Pag, for sale, 71.75 m2 A two-room apartment on the third floor is loca…
$182,680
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 2
Vendemos un apartamento S2 en la primera planta de un pequeño edificio residencial en Okrug …
$581,499
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Apartamento 1 habitacion en Opcina Privlaka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos el apartamento S101 con jardín, situado en la planta baja de un edificio nuevo en P…
$242,192
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Apartamento 2 habitaciones en Zaton, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Zaton, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Ubicado en Zaton, un encantador retiro mediterráneo a sólo quince kilómetros de Zadar y a só…
$898,964
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo un ático con una terraza en la azotea S14 en la tercera planta en un nuevo…
$585,856
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Apartamento 4 habitaciones en Roviño, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 134-81
$661,748
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Vendemos un apartamento S2 en la primera planta de un pequeño edificio residencial en Okrug …
$399,414
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$440,487
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$148,860
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Apartamento 1 habitacion en Ika, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Ika, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 104-993
$259,581
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Estamos vendiendo un apartamento ático con una terraza en la azotea S8 en la tercera planta …
$585,856
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Área 96 m²
ID CODE: 129-898
$580,642
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Zadar, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
En uno de los distritos más exclusivos de Zadar, a solo setenta metros del mar y cerca de la…
$1,97M
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Vendemos un apartamento S4 en la primera planta de un edificio de nueva construcción en Okru…
$293,403
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Se venden varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orien…
$284,868
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Tipos de propiedades en Croacia

áticos
apartamentos de varios niveles
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Croacia

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