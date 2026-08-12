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Terreno y parcelas en venta en Croacia

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962 propiedades total found
Parcela en Krk, Croacia
Parcela
Krk, Croacia
Área 3 700 m²
ID CODE: 114-1241
$533,963
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Parcela en Zagreb, Croacia
Parcela
Zagreb, Croacia
Área 1 449 m²
Un edificio de 1.449 m2 está en venta situado en Medvednica, dentro de la zona de contacto d…
$91,824
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Parcela en Pag, Croacia
Parcela
Pag, Croacia
Área 462 m²
ID CODE: 104-997
$119,544
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Parcela en Grad Rijeka, Croacia
Parcela
Grad Rijeka, Croacia
Área 6 400 m²
ID CODE: 114-1413
$284,879
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Parcela en Opcina Vrbnik, Croacia
Parcela
Opcina Vrbnik, Croacia
Área 745 m²
ID CODE: 119-538
$261,858
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Parcela en Kastelir, Croacia
Parcela
Kastelir, Croacia
POREC – KASTELIR Tres parcelas de 750m2, con gran vista al mar, junto a plantaciones de oliv…
$284
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Parcela en Opcina Marina, Croacia
Parcela
Opcina Marina, Croacia
Área 600 m²
Parcela de 600 m2, con un permiso de construcción, Marina municipio, Vinišće, primero al mar…
$957,380
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Parcela en Grad Opatija, Croacia
Parcela
Grad Opatija, Croacia
Área 567 m²
ID CODE: 134-161
$159,392
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Parcela en Kastel Stafilic, Croacia
Parcela
Kastel Stafilic, Croacia
Área 1 663 m²
Split area, Kaštela, 1st row to the beach, building plot, rarity! Building land for sale in …
$612,093
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Parcela en Croacia
Parcela
Croacia
La isla de Hvar es la reina de las islas croatas dálmatas. También conocido como la isla más…
$2,36M
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Parcela en Zagreb, Croacia
Parcela
Zagreb, Croacia
Área 1 539 m²
www.biliskov.com ID: 14141 Gračani Terreno de construcción con una superficie total de 1539 …
$103,812
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Parcela en Opcina Liznjan, Croacia
Parcela
Opcina Liznjan, Croacia
LIZNJAN 530m2 plot with sea view, including construction project & submitted
$442
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Parcela en Opcina Dezanovac, Croacia
Parcela
Opcina Dezanovac, Croacia
Propiedad en Croacia para la venta: Sitio de construcción en atractiva ubicación - REF ID: 5…
$39,455
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Parcela en Krk, Croacia
Parcela
Krk, Croacia
Área 558 m²
ID CODE: 138-23
$967,737
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Parcela en Opcina Sucuraj, Croacia
Parcela
Opcina Sucuraj, Croacia
Ubicación: Sućuraj Tamaño de la parcela: 4617 m2 Es posible construir una casa en este sit…
$876,407
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Parcela en Opcina Vrbnik, Croacia
Parcela
Opcina Vrbnik, Croacia
Área 75 700 m²
Island of Krk: In an unspoilt bay, there is a plot of land intended for the development of a…
Precio en demanda
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Parcela en Roviño, Croacia
Parcela
Roviño, Croacia
Área 5 837 m²
ID CODE: 134-154
$3,02M
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Parcela en Croacia
Parcela
Croacia
Tamaño de la isla: 20 085 m2 Mar: 1 m La fuente de agua en la isla Casa / ruina Mainland: 1 km
$3,80M
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Parcela en Opcina Oprtalj, Croacia
Parcela
Opcina Oprtalj, Croacia
Área 4 498 m²
ID CODE: 123-56
$205,038
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Parcela en Opcina Ston, Croacia
Parcela
Opcina Ston, Croacia
Área 20 085 m²
Mali Ston Bay, isla con una superficie de 20.085 m2. En la isla hay un hermoso bosque de pin…
$3,69M
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Parcela en Pag, Croacia
Parcela
Pag, Croacia
Área 733 m²
ID CODE: 104-995
$170,927
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Parcela en Sveti Ivan Zelina, Croacia
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Sveti Ivan Zelina, Croacia
Área 1 957 m²
SALE, LAND, SAINT IVAN ZELINA Building land for sale in the area of ​​Sveti Ivan Zelina. The…
$33,215
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Parcela en Opcina Dezanovac, Croacia
Parcela
Opcina Dezanovac, Croacia
Propiedad en Croacia para la venta: Sitio con vista parcial al mar - REF ID: 2029/52 en Spli…
$147,956
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Parcela en Zagreb, Croacia
Parcela
Zagreb, Croacia
Área 664 m²
www.biliskov.com ID: 15233 Zagreb, Šalata – Venta Exclusiva – Semi separado House Se vende u…
Precio en demanda
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Parcela en Grad Zadar, Croacia
Parcela
Grad Zadar, Croacia
Área 1 514 m²
Building Land 1,514 m2, Bili Brig, Zadar Above the Zadar bypass, not far from the turnoff to…
$259,816
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Parcela en Hrebine, Croacia
Parcela
Hrebine, Croacia
Área 862 m²
I27898 Ljudevita Gaja 5
$32,107
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Parcela en Grad Kastav, Croacia
Parcela
Grad Kastav, Croacia
Área 1 348 m²
Building plot with sea view, Kastav, Rijeka The town of Kastav is located in the immediate v…
$188,216
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Parcela en Grad Zadar, Croacia
Parcela
Grad Zadar, Croacia
Área 3 365 m²
Residential construction land, 3,365 m2, Put Bokanjca, Zadar The construction land is locate…
$1,33M
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Parcela en Zagreb, Croacia
Parcela
Zagreb, Croacia
Área 1 792 m²
www.biliskov.com ID: 15111 Gajnice Terreno de construcción con una superficie de 1,792 m2, d…
$299,902
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Parcela en Jelsa, Croacia
Parcela
Jelsa, Croacia
Área 850 m²
Hvar Pokrivenik Terreno de 850 m2 en ventaAl lado de la playa. Zona de construcción mixta, M…
$288,368
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