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Casas en Venta en Grad Umag, Croacia

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Umag
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131 propiedad total found
Villa en Savudrija, Croacia
Villa
Savudrija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Villa moderna de lujo V16 cerca del mar en Savudrija – 263 m2, a 300 metros de la playaEsta …
$2,02M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Villa maravillosa con piscina en el pueblo de Karojba en el valle de Motovun!Superficie tota…
$648 614
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Dos casas de piedra con piscina y vistas a Motovun en Oprtalj! Oprtalj es un pueblo de Istri…
Precio en demanda
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 303 m²
Villa moderna con tres apartamentos y piscina en Umag Area!Umag, la ciudad más occidental de…
$1,03M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 165 m²
Moderna casa de un solo piso con piscina, sólo 100 ¡Meters del Mar!Situado en Umag, la ciuda…
$1,32M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
UMAG – Casa de una sola habitación con piscina, en venta totalmente amueblada y lista para e…
$752 341
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 318 m²
Villa extraordinaria de diseño muy especial y vistas panorámicas en la zona de Momjan-Buje, …
Precio en demanda
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Bienvenido a un santuario de lujo y relajación – a esta exquisita villa semi-conjunta situad…
Precio en demanda
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Villa en Umag zona 300 metros del mar!El área total es de 210 metros cuadrados. Parcela terr…
$1,13M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 452 m²
Villa de lujo con piscina en la azotea dentro de 5***** estrellas en la zona de Umag!¡La con…
$3,28M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 200 m²
Invierte en bienes raíces costeras de primera calidad en Istria con esta moderna villa de lu…
$868 086
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 227 m²
Casas de piedra en venta en Oprtalj – Un oculto ¡Gem en Istria!Ubicado en el corazón de la I…
$611 853
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 169 m²
Istria, Umag – villa con piscina que ofrece total privacidad, rodeada de vegetación y situad…
$770 848
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 211 m²
Bienvenido a un oasis de lujo y relajación, bienvenido a esta hermosa villa semi-apartada, p…
Precio en demanda
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Luxury Estate con vistas panorámicas a Motovun – 10.000 m2 de inversión ¡Oportunidad!Descubr…
Precio en demanda
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Maravillosa villa en la zona de Motovun, absolutamente perfecta!!Motovun es una ciudad llena…
Precio en demanda
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Villa familiar en Buje con vistas panorámicas y piscina, cerca de la frontera eslovena!Villa…
Precio en demanda
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 435 m²
Ubicado en el idílico corazón de la campiña de Istria, Motovun es un pueblo tranquilo y enca…
$2,73M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Villa rara en primera línea al mar en Umag con vistas al mar abierto y a la ciudad de Umag!S…
$2,16M
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Villa en Savudrija, Croacia
Villa
Savudrija, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 327 m²
Moderno lujo Villa Cerca del Mar – V40 Cerca de Umag, a sólo 400 m de la playa!Situado en un…
$2,32M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Encantadora villa en venta en Motovun romántico, que ofrece impresionantes vistas, paz y dis…
$789 119
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 758 m²
Propiedad residencial única y comercial: villa + casa con restaurante + casa antigua + terre…
Precio en demanda
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Hermosa propiedad con oficial 4**** estrellas a sólo 300 metros del mar a través de césped v…
$1,54M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Villa rústica con piscina y gran jardín en la zona de Buzet!Buzet es un pequeño pueblo encar…
$776 944
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 355 m²
Esta oferta de bienes raíces premium cuenta con una finca costera notablemente amplia con un…
$1,40M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Chalet independiente con piscina en zona de Momjan. Una hermosa villa rústica situada en una…
$765 518
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 171 m²
En Buje se inicia un nuevo proyecto de 4 villetas pareadas similares con piscina.La construc…
$626 505
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Magnífica villa nueva en Umag, a 300 metros del mar!El área total es de 250 metros cuadrados…
$2,14M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Villa de lujo con piscina en Buje – 11 km del mar, en un entorno pintoresco!La ciudad mediev…
$1,60M
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Villa en Savudrija, Croacia
Villa
Savudrija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 279 m²
Villa de lujo moderna en venta en Savudrija, Istria – 300 metros de la playaEsta impresionan…
$2,48M
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Parámetros de las propiedades en Grad Umag, Croacia

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