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Casas de campo en venta en Croacia

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9 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Opcina Liznjan, Croacia
Casa de campo 4 habitaciones
Opcina Liznjan, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
LIZNJANNueva casa de edificio en el centro con dos apartamentos cada 50m2 y jardín – sólo 1k…
$398,733
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Casa de campo 3 habitaciones en Opcina Svetvincenat, Croacia
Casa de campo 3 habitaciones
Opcina Svetvincenat, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
SVETVINCENATCasa de piedra con 150m2 sala de estar & piscina, BBQ casa & jardínISTRIA – CROA…
$503,832
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Casa de campo 6 habitaciones en Opcina Svetvincenat, Croacia
Casa de campo 6 habitaciones
Opcina Svetvincenat, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
SVETVINCENATDos bungalows con piscina para 180m2 cada uno en venta en paquete combinadoISTRI…
$1,06M
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DD CO DEDD CO DE
Casa de campo 3 habitaciones en Opcina Marcana, Croacia
Casa de campo 3 habitaciones
Opcina Marcana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
MARCANA / PULANueva casa con 212m2 sala de estar, piscina – y 1.600m2 jardínISTRIA – CROATIA…
$730,807
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Casa de campo 8 habitaciones en Roviño, Croacia
Casa de campo 8 habitaciones
Roviño, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
ROVINJCasa con 7 apartamentos y vistas al mar para alquiler turístico – 100m al marISTRIA – …
$2,47M
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Casa de campo 2 habitaciones en Opcina Svetvincenat, Croacia
Casa de campo 2 habitaciones
Opcina Svetvincenat, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
SVETVINCENATCasa de piedra superior, completamente nueva, un pequeño ánodo ideal para 2-4 pe…
$346,078
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Casa de campo 3 habitaciones en Opcina Barban, Croacia
Casa de campo 3 habitaciones
Opcina Barban, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 530 m²
BARBANGran villa con hermoso jardín y gran vista al marISTRIA – CROATIA Una hermosa casa con…
$611,125
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Casa de campo 8 habitaciones en Opcina Marcana, Croacia
Casa de campo 8 habitaciones
Opcina Marcana, Croacia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Marcana – Krnica Steinhausmit138m2 &
$390,465
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Casa de campo 4 habitaciones en Opcina Marcana, Croacia
Casa de campo 4 habitaciones
Opcina Marcana, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 400 m²
MARCANA – KRNICA Casa con 2 apartamentos y vistas al mar – a solo 1,5 km de la playaISTRIA –…
$545,884
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