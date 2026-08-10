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Casas en Venta en Grad Buzet, Croacia

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5 propiedades total found
Casa 9 habitaciones en Grad Buzet, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Buzet, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 255 m²
Ubicación: Kras Centro de la ciudad: 12 km Mar: 4 km Distancia al aeropuerto: 22 km Aerop…
$1,41M
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Casa 4 habitaciones en Sovinjak, Croacia
Casa 4 habitaciones
Sovinjak, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 380 m²
ID CODE: 144-15
$1
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Grad Buzet, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Buzet, Croacia
Habitaciones 4
Área 190 m²
Número de plantas 1
Villa in a unique position with an unprecedented view, Vrh (Istria) At 396 m2 above sea leve…
$1,95M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 10 habitaciones en Hum, Croacia
Casa 10 habitaciones
Hum, Croacia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 3
Área 294 m²
wwww.biliskov.com ID:14371 Istra, Buzet, Hum Una única casa de piedra de tres pisos de siglo…
$859,335
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Casa 3 habitaciones en Grad Buzet, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Buzet, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Buzet, a 3 km del centro, una casa unifamiliar con una superficie habitable de 300m2 en una …
$403,715
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