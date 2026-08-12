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Mansiones en venta en Croacia

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3 propiedades total found
Casa grande 8 habitaciones en Pola, Croacia
Casa grande 8 habitaciones
Pola, Croacia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 650 m²
$438,034
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Casa grande 3 habitaciones en Opcina Fazana, Croacia
Casa grande 3 habitaciones
Opcina Fazana, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 550 m²
FAZANACasa de ensueño con vista al mar & piscina, 800m a la playa – completamente privada en…
$1,26M
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Casa grande 8 habitaciones en Bale, Croacia
Casa grande 8 habitaciones
Bale, Croacia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Número de plantas 3
BALE cerca de ROVINJCasa de piedra histórica ruina del siglo XVI en el centro del casco anti…
$151,781
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