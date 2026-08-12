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Dúplex en venta en Croacia

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Dúplex 6 habitaciones en Kanfanar, Croacia
Dúplex 6 habitaciones
Kanfanar, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
KANFANAR / ROVINJ RIVIERANueva casa semi-conjunta con vista al mar – 160m2 espacio habitable…
$923,371
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Dúplex 3 habitaciones en Opcina Liznjan, Croacia
Dúplex 3 habitaciones
Opcina Liznjan, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
SISAN170m2 Nueva casa doble con piscina ISTRIA – CROATIA Aquí en Sisan cerca de Pula / Liznj…
$523,744
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Dúplex 8 habitaciones en Varvari, Croacia
Dúplex 8 habitaciones
Varvari, Croacia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 415 m²
Número de plantas 4
En una zona tranquila cerca de Poreč, dos casas familiares modernas con piscina al aire libr…
$1,99M
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AGENCIJA Elite
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Dúplex 20 habitaciones en Kanfanar, Croacia
Dúplex 20 habitaciones
Kanfanar, Croacia
Habitaciones 20
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Kanfanar near Rovinj Perfect-new-building double-house mitverpool & Meerblick – 160m2 liv…
$490,003
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