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Casas en Venta en Grad Stari Grad, Croacia

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5 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Dol, Croacia
Casa 3 habitaciones
Dol, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Número de plantas 1
HVAR, Dol, House for saleOld family house in Dol, 3 km from the Old Town. Spacious outdoor s…
$166,073
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Casa 3 habitaciones en Grad Stari Grad, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Stari Grad, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 177 m²
Hvar, Stari Grad, casa adosada de aprox. 177 m2, en tres plantas (planta baja, primera, segu…
$575,582
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Casa 13 habitaciones en Vrbanj, Croacia
Casa 13 habitaciones
Vrbanj, Croacia
Habitaciones 13
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Hvar, Mudri Dolac casa 80m del marCasa unifamiliar compuesta por cuatro plantas (planta baja…
$576,735
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Dol, Croacia
Casa 4 habitaciones
Dol, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 230 m²
Dol, Hvar, casa de piedra independiente con 5 pequeños edificios, en una parcela de 884 m2. …
$386,413
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Casa 2 habitaciones en Grad Stari Grad, Croacia
Casa 2 habitaciones
Grad Stari Grad, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Stari Grad, casa de una planta con una superficie de 51 m2 más una terraza cubierta de 33 m2…
$346,040
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