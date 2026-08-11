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Casas en Venta en Grad Omis, Croacia

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48 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Grad Omis, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 220 m²
Ubicación: Omiš Construido: 2022 Centro Omiš: 8 km Mar: 0,65 km Distancia al aeropuerto: 24 …
$1,88M
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Casa 4 habitaciones en Grad Omis, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 298 m²
Situado en la impresionante ciudad de Omis, estas dos impresionantes villas ofrecen la mezcl…
Precio en demanda
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 420 m²
Villa de lujo moderna en venta en Croacia – Exclusiva vista al mar en Dugi Rat Cerca de Omis…
Precio en demanda
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 900 m²
¡Venta caliente!¡Con descuento!Precio antiguo era 1 570 000 eur, nuevo precio es 1 100 000 e…
$1,26M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Esta hermosa y elegante villa de lujo en venta en Jesenice, Dugi Rat a solo 170 metros del m…
$1,59M
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Casa 3 habitaciones en Grad Omis, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 297 m²
Ubicación: Omis Espacio interior: 297 m2 Tamaño de la parcela: 593 m2 Mar: 200 m Dormito…
$1,65M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 330 m²
Descubra esta excepcional villa de lujo en venta cerca de Omiš, Croacia, situada a las estri…
$1,85M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
Maravillosa villa de lujo moderna con piscina a solo 6 km de Omis y 25 del centro de Split!L…
$1,73M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 800 m²
Fenomenal nuevo moderno Primera línea 5*** villa en Omis riviera!Situado en el pintoresco pu…
Precio en demanda
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 213 m²
A poca distancia en coche del Mar Adriático cristalino, esta impresionante villa ofrece una …
$2,12M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 6
Área 600 m²
Descripción del objeto: En venta es una casa de apartamentos con impresionantes vistas panor…
$665,628
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 700 m²
Villa ultra lujosa en venta en una de las zonas más deseadas de Dalmacia, situada en la tran…
$2,92M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Esta exclusiva primera fila del complejo marítimo en venta en la impresionante Omis Riviera …
$1,32M
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Casa 9 habitaciones en Grad Omis, Croacia
Casa 9 habitaciones
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 700 m²
Ubicación: Omiš Construido: 2023 Centro urbano: 9 km Mar: 0,65 km Distancia al aeropuerto: 4…
$3,00M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 298 m²
Oferta fantástica en Omis riviera - hermosa villa moderna de lujo con piscina, bienestar, as…
$2,88M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Hermosa villa bastante aislada en una ladera en Jesenice con impresionantes vistas al mar!Pr…
$1,27M
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Casa 4 habitaciones en Grad Omis, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 180 m²
Ubicación: Omis Construido: 2016 Mar: 8 km Centro Omis: 10 km Aeropuerto: 37 km Espacio…
$941,319
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Casa 4 habitaciones en Grad Omis, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 175 m²
Ubicación: Omis Construido: 2022 Mar: 850 m Centro urbano: 6 km Espacio interior: 175 m2…
Precio en demanda
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 250 m²
¡Venta caliente!Precio reducido de 1 700 000 eur a 1 105 000 eur!Venta de esta vivienda opul…
$1,26M
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Casa 3 habitaciones en Grad Omis, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 224 m²
Ubicación: Omiš Construido: 2024 Centro urbano: 5 km Distancia al mar: 1 km Distancia al ae…
$1,76M
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Casa en Grad Omis, Croacia
Casa
Grad Omis, Croacia
Área 1 639 m²
Descripción del sitio: Este proyecto de desarrollo excepcional se encuentra en una ubicación…
$479,527
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Casa 4 habitaciones en Grad Omis, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 330 m²
Ubicación: Omis Mar: 0,6 km Centro urbano: 3 km Espacio interior: 330 m2 Tamaño de la pa…
$1,76M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Esta impresionante villa, situada en el tranquilo interior de Omiš y a sólo 7 km del mar, es…
$857,738
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Casa en Grad Omis, Croacia
Casa
Grad Omis, Croacia
Área 3 332 m²
Descripción del objeto: Esta parcela de construcción excepcional se encuentra en primera fil…
$3,62M
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 463 m²
Villa frente al mar de lujo en venta – Omiš RivieraEsta exclusiva villa de lujo se encuentra…
$4,00M
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Villa en Mimice, Croacia
Villa
Mimice, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Fantástica villa moderna con piscina y ascensor en la primera línea del mar - absolutamente …
$3,20M
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 355 m²
Villa de lujo en venta en Croacia – Panoramic Sea View Property en Dugi Rat Cerca de Omis!Es…
Precio en demanda
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 7
Área 270 m²
Esta maravillosa villa mediterránea con piscina y vistas al mar abierto está en venta en Jes…
$1,83M
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Villa en Lokva Rogoznica, Croacia
Villa
Lokva Rogoznica, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa que causó un FURORE en el mercado inmobiliario croata!Las líneas modernas puras han to…
$1,50M
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Casa 4 habitaciones en Podaspilje, Croacia
Casa 4 habitaciones
Podaspilje, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Dubrave, Omiška Rivijera En la parte inferior de la montaña Omiš Dinara, en las inmediacione…
$1,50M
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