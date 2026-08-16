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Casas en Venta en Grad Pazin, Croacia

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4 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Beram, Croacia
Casa 3 habitaciones
Beram, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
ID CODE: 134-120
$855,709
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 4 habitaciones en Grad Pazin, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Pazin, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 1
ID CODE: 134-160
$786,266
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Casa 3 habitaciones en Lindar, Croacia
Casa 3 habitaciones
Lindar, Croacia
Habitaciones 3
Área 169 m²
Número de plantas 2
I27630 Lindar
$719,650
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 3 habitaciones en Lindar, Croacia
Casa 3 habitaciones
Lindar, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Entre las ciudades de Istria de Gračišće, Lindar y Žminj, una hermosa villa mediterránea est…
$899,707
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