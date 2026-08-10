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Casas en Venta en Opcina Pasman, Croacia

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9 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Mrljane, Croacia
Casa 6 habitaciones
Mrljane, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Ubicación: Isla Pašman Construido: 2019 Centro de la ciudad: 11 km Mar: 1 km Distancia al ae…
$3,24M
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Villa en Mrljane, Croacia
Villa
Mrljane, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 414 m²
Villa de primera mano para varias generaciones en la isla Pasman cerca de Zadar. Brutal View…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Mrljane, Croacia
Casa 4 habitaciones
Mrljane, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Ubicación: Pasman Construido: 2021 Mar: 30 m Centro de la ciudad: 1,5 km Distancia al ae…
$1,53M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Mrljane, Croacia
Villa
Mrljane, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Esta lujosa villa con piscina y vistas al mar se encuentra en un entorno tranquilo a solo 20…
$1,66M
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Casa 4 habitaciones en Zdrelac, Croacia
Casa 4 habitaciones
Zdrelac, Croacia
Habitaciones 4
Área 240 m²
Número de plantas 1
Modern villa under construction, first row to the sea, Ždrelac, Pašman Island Situated in th…
$1,66M
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Casa en Pasman, Croacia
Casa
Pasman, Croacia
Área 320 m²
Número de plantas 2
Casa adosada, parcelas separadas, vista al mar, 320 m2, Pašman, en la isla de Pašman, hay un…
$302,118
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Casa 6 habitaciones en Mrljane, Croacia
Casa 6 habitaciones
Mrljane, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
www.biliskov.com ID: 14680 Isla Pašman, Dobropoljana Casa unifamiliar en primera fila al mar…
$997,752
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Casa 3 habitaciones en Zdrelac, Croacia
Casa 3 habitaciones
Zdrelac, Croacia
Habitaciones 3
Área 100 m²
Número de plantas 1
Stone House with Two Separate Apartments, 100 m from the Sea, Ždrelac, Pašman In the village…
$1,05M
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Casa 5 habitaciones en Zdrelac, Croacia
Casa 5 habitaciones
Zdrelac, Croacia
Habitaciones 5
Área 220 m²
Número de plantas 2
Stone house with swimming pool, 220 m2, near the sea, Ždrelac, Pašman A stone villa with a s…
$1,33M
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Parámetros de las propiedades en Opcina Pasman, Croacia

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