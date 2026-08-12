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Villas en venta en Croacia

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1 835 propiedades total found
Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
ISTRIA, MARUŽINI – Villa de diseño de lujo con vistas al mar, piscina climatizada, apartamen…
$803,310
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Villa en Icici, Croacia
Villa
Icici, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
OPATIJA RIVIERA, IČIĆI – Exclusiva Villa de diseño moderno A tan solo 200 m de la playa con …
Precio en demanda
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Villa en Kosinozici, Croacia
Villa
Kosinozici, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 510 m²
POREČ, KOSINOŽIĆI – Villa de diseño exclusivo con piscina infinita, terraza en la azotea y m…
$1,26M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
POREČ, ISTRIA – Moderna Villa independiente con dos apartamentos y piscina climatizada, a so…
$635,043
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Villa en Opcina Tribunj, Croacia
Villa
Opcina Tribunj, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Apartamentos triples de lujo en venta en Tribunj de posición fantástica a solo 170 m del mar…
$664,574
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Villa en Grad Split, Croacia
Villa
Grad Split, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 393 m²
Villa supermoderna os sorprendente arquitectura avanzada que te deja asombrado!¡Le Corbusier…
$1,26M
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Primera Inversión Inmobiliaria: 400 metros cuadrados. Villa de lujo en una amplia parcela co…
Precio en demanda
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Villa en Crikvenica, Croacia
Villa
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 390 m²
Maravillosa villa en Crikvenica, con vistas panorámicas al mar, a 600 metros de las playas s…
$1,89M
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Impresionante villa de nueva construcción con vistas al mar en Marcana, cerca de Pula.Krnica…
$1,93M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Impresionante villa de piedra mediterránea en la zona de Sveti Lovrec, cerca de Porec, a 14 …
$1,01M
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Villa en Zaboric, Croacia
Villa
Zaboric, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Encantadora villa dentro de los pinos justo en la playa, con posibilidad de amarrar un yate!…
Precio en demanda
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Villa de lujo con piscina en Barban!El área total es de 160 metros cuadrados. Parcela terres…
$651,262
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 358 m²
Villa tradicional de Istria en Barban!El área total es de 358 metros cuadrados. Parcela terr…
$1,02M
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Villa en Karigador, Croacia
Villa
Karigador, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Esta villa de lujo de nueva construcción en venta ofrece impresionantes vistas panorámicas c…
Precio en demanda
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Villa en Opcina Primosten, Croacia
Villa
Opcina Primosten, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
En venta es una impresionante villa mediterránea situada en una zona tranquila y codiciada d…
$892,047
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Villa en Pola, Croacia
Villa
Pola, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 115 m²
Villa de concepto moderno con piscina en Sisan cerca de Liznjan, a sólo 2 km del mar!El área…
$725,800
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 390 m²
Increíble villa con vistas al mar en las afueras de Rovinj, cca. 7 km del mar.Son 390 m2 de …
$1,04M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Villa de estilo moderno en Višnjan, Porec, en un nuevo complejo de las cuatro villas de lujo…
$931,190
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Villa en Veprinac, Croacia
Villa
Veprinac, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Villa de lujo con piscina climatizada Vistas al mar de Kvarner – Retiro pacífico cerca de Op…
$1,03M
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Villa en Opcina Privlaka, Croacia
Villa
Opcina Privlaka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 162 m²
Villa pareada de lujo en Privlaka,100m del mar, se ofrece a la venta!Imagínate esto: estás v…
$767,961
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Villa en Dubrovnik, Croacia
Villa
Dubrovnik, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Una impresionante villa de piedra con piscina está en venta, que abarca tres niveles, situad…
$4,57M
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Villa en Umag, Croacia
Villa
Umag, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 211 m²
Bienvenido a un oasis de lujo y relajación, bienvenido a esta hermosa villa semi-apartada, p…
Precio en demanda
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Villa en Grad Opatija, Croacia
Villa
Grad Opatija, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 10
Área 500 m²
OPATIJA – Villa impresionante a sólo 150 metros del mar! 500m2 Living Space + 900m2 Landscap…
$3,41M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 204 m²
Descubra una villa de lujo excepcional con piscina en venta cerca de Poreč, uno de los desti…
$922,544
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Villa en Lumbarda, Croacia
Villa
Lumbarda, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Romantic 1st Line Villa en venta en Korčula Island – Rodeada por Pine Trees, ¡Just Steps fro…
$1,76M
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Villa en Croacia
Villa
Croacia
Dormitorios 3
Área 168 m²
Descripción del objeto: A pocos minutos a pie de una de las playas más hermosas de la Rivier…
$565,156
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Slano, Croacia
Villa
Slano, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 177 m²
Una impresionante villa moderna situada en una ubicación excepcional en el encantador pueblo…
$1,00M
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Villa en Roviño, Croacia
Villa
Roviño, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Disfrute del diseño excepcional y el lujo moderno de esta hermosa villa en Bale, Istria, Cro…
Precio en demanda
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Villa en Grad Omis, Croacia
Villa
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Hermosa villa bastante aislada en una ladera en Jesenice con impresionantes vistas al mar!Pr…
$1,27M
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Villa en Grad Porec, Croacia
Villa
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 292 m²
No lejos de la pintoresca Vižinada, hay una casa extraordinaria con piscina en venta. La mic…
$1,60M
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