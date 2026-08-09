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Casas en Venta en Grad Makarska, Croacia

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Makarska
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Makarska rivijera
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43 propiedades total found
Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Cuatro villas supermodernas con piscinas en Makarska riviera con vistas panorámicas al mar!¡…
$1,38M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 302 m²
Fenomenal moderna villa elegante en una atractiva ubicación en el complejo turístico de la é…
$2,20M
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Casa 12 habitaciones en Opcina Podgora, Croacia
Casa 12 habitaciones
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 7
Área 532 m²
Ubicación: Makarska Riviera Construido: 2016 Centro de la ciudad: 11 km Mar: 0,03 km Distanc…
$2,12M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Una nueva villa extraordinariamente atractiva de diseño moderno con una vista panorámica de …
$1,48M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 6
Área 900 m²
Descripción del objeto: En una ubicación tranquila y buscada cerca del centro de Makarska, h…
$1,36M
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Descripción del sitio: En un lugar tranquilo con vistas impresionantes, se creó una casa que…
$1,26M
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Agencia
Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Maravillosa villa de nueva construcción con piscina en el distrito de Veliko Brdo de la famo…
$865,331
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Absolutamente único - impresionante villa nueva dentro de nuevo condominio en Baska Voda, a …
$2,54M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 254 m²
Elegante villa moderna de estilo cúbico con piscina en la aldea de Bast, Baška Voda, cca. 25…
$799,412
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Casa 7 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 7 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 534 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2013 Renovado: 2021 Centro urbano: 3 km Mar: 1,8 km Distanci…
$1,82M
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Casa 5 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 5 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2016 Centro urbano: 1 km Mar: 0,5 km Espacio interior: 350 m…
$1,29M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 409 m²
Una nueva villa impessive con vistas al mar en la zona de Veliko Brdo en Makarska, cca. 900 …
Precio en demanda
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Villa recientemente construida con piscina y jacuzzi en una colina sobre Makarska con maravi…
$1,06M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
Villa de rara belleza en Brela a sólo 250 metros de maravillosas playas, dentro de pinos, co…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 4 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 295 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2023 Centro Makarska: 20 km Mar: 12 km Distancia al aeropuer…
$1,29M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Elegante villa mediterránea con piscina climatizada y vistas panorámicas al mar en Makarska!…
$673,621
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Villa de nueva construcción con piscina en venta en la pequeña aldea de Rastovac, dentro del…
$909,202
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 240 m²
Increíble villa moderna en venta en Makarska a sólo 850 metros de la playa!Es lo suficientem…
$1,15M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Villa de lujo en Baška Voda cerca de la playa, con increíbles vistas al mar a sólo 150 metro…
$1,57M
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Villa en Makarska, Croacia
Villa
Makarska, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Hermosa propiedad de estilo auténtico Dalmatian a sólo 200 metros del mar, con encantadoras …
$909,202
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Una moderna villa semi-conjunta en una excelente ubicación en la zona de Veliko Brdo de Maka…
$972,103
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Casa 4 habitaciones en Opcina Podgora, Croacia
Casa 4 habitaciones
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 289 m²
Ubicación: Makarska riviera Construido: 2021 Centro de la ciudad: 1,1 km Mar: 3 km Distancia…
$1,41M
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 500 m²
Villa de lujo en venta en Makarska con una impresionante vista al mar abierto, que ofrece la…
$1,66M
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Casa 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2020 Centro de la ciudad: 1.4 km Distancia al mar: 0.25 km D…
$1,75M
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Casa 7 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 7 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Ubicación: Makarska Construido: 2008 Distancia al aeropuerto: 80 km Espacio interior: 400…
$1,76M
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 6
Área 417 m²
Villa moderna de nueva construcción con piscina y vistas panorámicas al mar en venta en la z…
$1,73M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 386 m²
Sensacional nueva villa de lujo con piscina en una ubicación muy deseable a 500 metros del m…
$1,77M
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Villa en Opcina Podgora, Croacia
Villa
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Villa de lujo de nueva construcción con piscina - una posición maravillosa en Baška Voda, un…
$2,70M
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Casa 4 habitaciones en Makarska, Croacia
Casa 4 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 4
Casa en Rataza Una nueva casa en venta en Bar. La superficie total de la casa es de 250 m2. …
$354,190
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Villa en Veliko Brdo, Croacia
Villa
Veliko Brdo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Makarska, Veliko El distrito de Brdo ofrece nuevas villetas dúplex en construcción a sólo 1,…
$865,331
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