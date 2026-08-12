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Oficinas en Venta en Croacia

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Zagreb
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7 propiedades total found
Oficina 484 m² en Zagreb, Croacia
Oficina 484 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Área 484 m²
www.biliskov.com ID: 14846 Trešnjevka, Nova cesta Venta de un espacio de oficina representat…
$1,67M
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Oficina 50 m² en Grad Trogir, Croacia
Oficina 50 m²
Grad Trogir, Croacia
Habitaciones 1
Área 50 m²
Trogir, espacio de oficina de 50 m2, en la planta baja de un edificio residencial. Adecuado …
$184,555
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Oficina 29 m² en Adamovec, Croacia
Oficina 29 m²
Adamovec, Croacia
Habitaciones 1
Área 29 m²
Zagreb, Sesvete Espacio de oficina excelentemente posicionado de 29m2 en la primera planta d…
$97,016
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TekceTekce
Oficina 110 m² en Vranjic, Croacia
Oficina 110 m²
Vranjic, Croacia
Habitaciones 1
Área 110 m²
Solin, Mravinci para la venta, oficina 97 m2 y plaza de aparcamiento 12,5 m2 El espacio de o…
$196,090
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Oficina 93 m² en Grad Samobor, Croacia
Oficina 93 m²
Grad Samobor, Croacia
Habitaciones 2
Área 93 m²
www.biliskov.com ID: 13744 Samobor, Center Espacio comercial de 92.77 m2 en la planta baja d…
$253,762
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Oficina 403 m² en Zagreb, Croacia
Oficina 403 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 403 m²
www.biliskov.com ID 14940Rudeš, Zagrebačka cestaExclusive office space of 403 m2 on the 1st …
$922,776
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Oficina 305 m² en Zagreb, Croacia
Oficina 305 m²
Zagreb, Croacia
Habitaciones 10
Área 305 m²
www.biliskov.com ID: 14649 Trešnjevka, cerca del mercadoEl espacio comercial con una superfi…
$911,242
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