Hoteles en venta en Croacia

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464 propiedades total found
Hotel 5 369 m² en Grad Rijeka, Croacia
Hotel 5 369 m²
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 60
Nº de cuartos de baño 60
Área 5 369 m²
El precio bajó de 10 ml de euro a 8 ml de euro!Magnífico hotel de la primera línea del mar e…
$12,14M
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Hotel 670 m² en Umag, Croacia
Hotel 670 m²
Umag, Croacia
Nº de cuartos de baño 15
Área 670 m²
Hotel en Umag zona con vistas al mar!El área total es de 670 metros cuadrados.El hotel está …
$2,06M
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Hotel 299 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 299 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 299 m²
Apart-house con 5 apartamentos a solo 30 metros de la playa de Slatina en la península de Ci…
$749,954
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TekceTekce
Hotel en Grad Sibenik, Croacia
Hotel
Grad Sibenik, Croacia
Dos hoteles boutique outstading en el corazón de la costa adriática en venta!Gran oportunida…
$10,96M
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Hotel 550 m² en Dramalj, Croacia
Hotel 550 m²
Dramalj, Croacia
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 4
Área 550 m²
Apart-house de 4 apartamentos con vistas al mar en Crikvenica, a 400 metros del mar, con inc…
Precio en demanda
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Hotel 220 m² en Pola, Croacia
Hotel 220 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Mini-hotel con piscina y gran reputación en la zona de Valbandon a solo 600 metros del mar!E…
$661,929
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Hotel 835 m² en Makarska, Croacia
Hotel 835 m²
Makarska, Croacia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 16
Área 835 m²
Gran casa de apartamentos con 16 apartamentos en una posición atractiva, en la primera fila …
$2,31M
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Hotel 594 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 594 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 7
Área 594 m²
Casa de lujo en Lopar en la isla Rab, a sólo 600 metros del mar, con vistas al mar!El área t…
$1,74M
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Hotel 386 m² en Omisalj, Croacia
Hotel 386 m²
Omisalj, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 386 m²
Casa independiente con un gran jardín que se puede utilizar como mini-hotel!En una excelente…
$911,482
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Hotel en Omisalj, Croacia
Hotel
Omisalj, Croacia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 18
Magnífico hotel frente al mar para la remodelación completa en la isla Krk!El hotel ocupa la…
$7,12M
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Hotel 400 m² en Malinska, Croacia
Hotel 400 m²
Malinska, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Propiedad de gran potencial de alquiler en la súper popular Malinska en la isla Krk!Malinska…
$1,37M
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Hotel 1 000 m² en Opcina Medulin, Croacia
Hotel 1 000 m²
Opcina Medulin, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 11
Área 1 000 m²
Fantástico Hotel de estilo boutique en la zona de Medulin cerca de Pula!Una excepcional opor…
$4,92M
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Hotel 400 m² en Roviño, Croacia
Hotel 400 m²
Roviño, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Hotel en venta en Rovinj, cerca de 5**** zona hotelera estrella!¡Una de las mejores zonas de…
$1,88M
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Hotel 230 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 230 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Propiedad única en primera línea al mar en la zona de Senj con descenso directo al mar!Magní…
$822,285
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Hotel 400 m² en Opcina Podgora, Croacia
Hotel 400 m²
Opcina Podgora, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Casa independiente en la popular Baska Voda en Makarska riviera con maravillosas vistas al m…
Precio en demanda
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Hotel 410 m² en Opcina Karlobag, Croacia
Hotel 410 m²
Opcina Karlobag, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Área 410 m²
SENJ AREA – Residencia exclusiva frente al agua con acceso directo al mar – ¡Primera fila a …
$1,60M
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Hotel 360 m² en Omisalj, Croacia
Hotel 360 m²
Omisalj, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 360 m²
Maravilloso hotel boutique con siete apartamentos, piscina y un hermoso jardín en Baska en l…
$2,61M
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Hotel 505 m² en Grad Trogir, Croacia
Hotel 505 m²
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 20
Nº de cuartos de baño 10
Área 505 m²
Única casa de apartamentos con 10 apartamentos en alquiler situado a solo 50 metros de la pl…
Precio en demanda
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Hotel 523 m² en Opcina Medulin, Croacia
Hotel 523 m²
Opcina Medulin, Croacia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 11
Área 523 m²
Apartamento de 11 apartamentos en Medulin, maravillosa zona verde a solo 500 metros del marL…
$1,19M
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Hotel 400 m² en Opcina Rogoznica, Croacia
Hotel 400 m²
Opcina Rogoznica, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Excelente propiedad de alquiler con impresionantes vistas al mar y piscina, a solo 70 metros…
$1,03M
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Hotel 900 m² en Roviño, Croacia
Hotel 900 m²
Roviño, Croacia
Dormitorios 17
Nº de cuartos de baño 17
Área 900 m²
Boutique 4**** hotel en venta en la ciudad de Rovinj superpopular a 250 metros del mar!En la…
$4,76M
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Hotel 414 m² en Grad Porec, Croacia
Hotel 414 m²
Grad Porec, Croacia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 11
Área 414 m²
Apartamento de 6 unidades residenciales con vista al mar Poreč a solo 200 metros del mar!La …
$1,15M
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Hotel 2 200 m² en Grad Zadar, Croacia
Hotel 2 200 m²
Grad Zadar, Croacia
Dormitorios 35
Nº de cuartos de baño 35
Área 2 200 m²
Un hotel familiar súper atractivo en la primera línea al mar cerca de la pequeña ciudad de P…
$4,00M
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Hotel 261 m² en Opcina Rogoznica, Croacia
Hotel 261 m²
Opcina Rogoznica, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 261 m²
Esta casa de estilo apartamento con 4 apartamentos de alquiler se encuentra en una tranquila…
$627,864
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Hotel 1 000 m² en Grad Rijeka, Croacia
Hotel 1 000 m²
Grad Rijeka, Croacia
Área 1 000 m²
OGULIN – BJELOLASICA - ¡Primera oportunidad de desarrollo turístico!Una propiedad de inversi…
$1,72M
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Hotel 750 m² en Roviño, Croacia
Hotel 750 m²
Roviño, Croacia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 11
Área 750 m²
Hotel con piscina en Rovinjsko Selo, cerca de Rovinj superpopular, cca.3. km del mar con vis…
$4,15M
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Hotel 1 078 m² en Grad Omis, Croacia
Hotel 1 078 m²
Grad Omis, Croacia
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 21
Área 1 078 m²
Pensión de una gran ubicación en la pequeña ciudad turística a sólo 4 km del centro de Omiš.…
$4,04M
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Hotel 415 m² en Pola, Croacia
Hotel 415 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 415 m²
Apartamento casa con piscina y jardín ajardinado, cca.1,5 km del mar en la zona de Pula, en …
$1,19M
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Hotel 550 m² en Opcina Matulji, Croacia
Hotel 550 m²
Opcina Matulji, Croacia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Área 550 m²
Impresionante casa de 4 apartamentos en venta sobre Opatija en terreno sorprendentemente gra…
$2,10M
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Hotel 457 m² en Pola, Croacia
Hotel 457 m²
Pola, Croacia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 457 m²
Nos complace presentar esta rara casa de apartamentos, situada en una zona tranquila de la c…
$1,43M
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