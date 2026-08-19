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Casas en Venta en Grad Vodice, Croacia

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25 propiedades total found
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 530 m²
Una lujosa villa construida en Vodice cerca de Šibenik, situada en la primera línea al mar, …
$3,60M
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Villa en Srima, Croacia
Villa
Srima, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Precio cayó de 999 999 eur a 950 000 eur!Descubra esta villa cautivadora, una exquisita mezc…
$1,09M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa urbana independiente de lujo a sólo 400 metros del mar y la playa, en el corazón de Vo…
$857,738
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Villa pareada de lujo en construcción con vistas panorámicas al mar y las islas en el popula…
$761,492
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Villa en Srima, Croacia
Villa
Srima, Croacia
Dormitorios 3
Área 163 m²
Descripción del objeto: En la popular ubicación al lado del mar de Srima, se está construyen…
$558,306
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 391 m²
Hermosa villa moderna en la fase inicial de construcción situada en una ubicación tranquila …
$1,57M
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TekceTekce
Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Hermosa villa en Vodice zona con maravillosas vistas al mar!Ubicado en la cima de una serena…
$1,60M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 377 m²
Villa de lujo en Vodice a solo 700 metros del mar con increíbles vistas al mar como parte de…
$1,57M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Una obra maestra arquitectónica a sólo 500 metros del mar en Vodice superpopular no lejos de…
$1,09M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Villa extravagante en venta en Vodice a sólo 900 metros del mar y el centro de la ciudad!Vod…
$1,10M
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Villa en Grad Vodice, Croacia
Villa
Grad Vodice, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 340 m²
Amplia villa para una gran familia o una propiedad turística en venta en Vodice con gran pan…
$1,15M
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Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Área 272 m²
Número de plantas 1
Exclusive Villa with Modern Amenities and Views of the Adriatic, Vodice A modern villa perch…
$1,38M
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Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Área 285 m²
Número de plantas 1
Luxurious Villa with Pool and Sea View, Vodice This modern villa is situated on a hill with …
$1,49M
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Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Área 243 m²
Número de plantas 1
Exclusive villa with pool and sea view, Vodice In the peaceful surroundings of Vodice, there…
$1,27M
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Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
www.biliskov.com ID: 14728Vodice Una propiedad semiconjunta de nueva construcción se distrib…
$692,082
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Casa 3 habitaciones en Srima, Croacia
Casa 3 habitaciones
Srima, Croacia
Habitaciones 3
Área 149 m²
Número de plantas 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$531,434
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Casa 3 habitaciones en Srima, Croacia
Casa 3 habitaciones
Srima, Croacia
Habitaciones 3
Área 137 m²
Número de plantas 1
Newly built semi-detached house, Srima, 200 meters from the sea! There are two semi-detached…
$542,505
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Casa en Grad Vodice, Croacia
Casa
Grad Vodice, Croacia
Área 83 m²
Número de plantas 1
House for adaptation, 83.45 m2, Vodice The house with a gross area of ​​83.45 m2 on a buildi…
$190,430
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Casa 6 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Vodice Una hermosa casa unifamiliar de 370 m2 (net) en tres plantas, construida en 2009 en u…
$634,409
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Casa 5 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 5 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 5
Área 375 m²
Número de plantas 1
Exclusive luxury villa with sea view – Vodice This modern three-story villa is situated on a…
$1,65M
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Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
www.biliskov.com ID: 14728Vodice Una propiedad semiconjunta de nueva construcción se distrib…
$692,082
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Casa 6 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 6 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
**Vodice, Casa Adosada en Venta, Tres Pisos en parcela de 231 m2, Área Bruta Incluyendo Terr…
$438,319
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Casa 4 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 4 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 4
Área 275 m²
Número de plantas 1
Luxury Villa on an Elevated Location with Modern Amenities and Pool, Vodice A modern villa i…
$1,38M
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Casa en Grad Vodice, Croacia
Casa
Grad Vodice, Croacia
Área 398 m²
Número de plantas 2
I25655 Sarajevska
$775,008
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Casa 39 habitaciones en Grad Vodice, Croacia
Casa 39 habitaciones
Grad Vodice, Croacia
Habitaciones 39
Área 1 155 m²
Vodice, dos edificios independientes cerca del mar. Dos edificios de apartamentos independie…
$2,60M
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