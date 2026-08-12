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Casas en Venta en Grad Trogir, Croacia

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81 propiedad total found
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
El precio bajó de 4 ml de euro a 2,8 ml de euro!¡Promo-PRICE!Amasing villa de rara ubicación…
$3,23M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
En el distinguido lugar de la isla de Čiovo, se encuentra una residencia de grandeza junto a…
$1,37M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 247 m²
Impresionante villa en la primera fila al mar, situada a sólo 20 metros del mar frente al pu…
$1,60M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 325 m²
La elegante villa contemporánea se encuentra en un pequeño y tranquilo lugar en la isla de Č…
$1,94M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Esta espléndida villa de 260 metros cuadrados se encuentra en la isla de Čiovo (peninsula), …
$1,37M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 690 m²
Propiedad mediterránea única con vistas panorámicas al mar!Una hermosa hacienda situada en 1…
$2,88M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
¡Venta urgente! ¡El precio cayó de 1 655 000 eur!En la primera extensión costera de Seget Vr…
$1,50M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 197 m²
Villa de lujo en una ubicación exclusiva en la isla de Čiovo!Situado a pocos pasos de la pla…
$1,94M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 375 m²
Sun-Drenched Serenity: Luxury Waterfront Villa of New Construction in Sevid!Experimente el p…
$2,06M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Unifamiliar aislada en venta cerca de Trogir, Sevid – primera fila al mar, sin caminos entre…
$1,26M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 322 m²
De las ocho nuevas villas modernas de la comunidad frente al mar en Ciovo con maravillosas v…
$1,50M
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Villa en Drvenik Veliki, Croacia
Villa
Drvenik Veliki, Croacia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Venta de dos casas al lado del mar en Drvenik Veliki, situada a solo 80 metros del mar, situ…
$674,754
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Villa de diseño de lujo con piscina en la zona de Trogir, a 1 km del mar, en 7000 metros cua…
$1,83M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Elegante villa de diseño moderno en construcción a sólo 30 metros del mar en la hermosa bahí…
$1,73M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Villa de lujo en venta en Croacia: Elegancia moderna en Sevid, Dalmacia!¿Está buscando compr…
Precio en demanda
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Excelente oferta de villa moderna fuera de plano a sólo 300 metros del mar en Seget Vranjica…
$1,15M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 382 m²
Villa contemporánea en construcción en Seget Vranjica cerca de Trogir, a 250 metros del mar,…
$1,93M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Descripción del objeto: En Slatina en la isla de Čiovo, hay una casa que no juega con nada y…
$1,37M
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 260 m²
Villa moderna de lujo con piscina para sal en Ciovo, Trogir, a solo 170 metros del mar.El fu…
$1,72M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Precio viejo es 1,5 mio euro, nuevo precio es 1,395 mio euro!Excepcional villa moderna con p…
$1,61M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 361 m²
Condominio frente al mar de nuevas villas modernas ofrece villas completas con increíble pan…
$1,50M
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Casa 4 habitaciones en Drvenik Veliki, Croacia
Casa 4 habitaciones
Drvenik Veliki, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
¡Bienvenido a Drvenik Veliki! Una isla en la parte croata del Mar Adriático, situada en medi…
$4,04M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
En una excelente ubicación para Dalmacia, a sólo 200 metros del mar cristalino y playas bien…
$623,290
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Siete perlas de Adriático - siete villas de lujo en la zona de Trogir, 1a fila al mar!En el …
$2,86M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 218 m²
Esta villa de lujo está perfectamente situada a pocos pasos del mar en Donji Okrug en la isl…
$1,54M
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Casa 3 habitaciones en Grad Trogir, Croacia
Casa 3 habitaciones
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Ubicación: Ciovo Construido: 2018 Centro urbano: 500 m Aeropuerto: 12 km Espacio interio…
$1,12M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 326 m²
Esta villa arquitectónicamente única de 3 niveles se encuentra en la segunda fila del mar en…
$1,96M
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 361 m²
Increíble nueva villa moderna en un fascinante condominio completado en 2021 en Ciovo!Está e…
$1,50M
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Villa en Drvenik Veliki, Croacia
Villa
Drvenik Veliki, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villa muy inusual con piscina a sólo 50 metros del mar en Bobovisce en la isla Brac!Combinac…
$800,555
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Villa en Grad Trogir, Croacia
Villa
Grad Trogir, Croacia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 400 m²
Siete fantásticas villas frente al mar en construcción en la península de Ciovo, junto a la …
$2,93M
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