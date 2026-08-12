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Wohnungen mit Swimmingpool in Zypern

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349 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Premium Premium
Wohnung 3 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 17/37
Hoch über dem glitzernden Mittelmeer gelegen, verkörpert diese exquisite Residenz mit drei S…
$3,57M
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 4 zimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
TOP TOP
Wohnung 4 zimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Fläche 151 m²
Stockwerk 3/4
Dieses moderne Penthouse liegt auf den prestigeträchtigen Hügeln von Agios Athanasios und ve…
$2,63M
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/4
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 75,82 qm. im 1. Stock des Premium-Komplexes …
$415,129
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 121 m²
Stockwerk 3/3
Dieser moderne Wohnkomplex liegt im lebhaften Küstengebiet von Kato Paphos, nur 600 Meter vo…
$1,14M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Downtown Residences, in the heart of Kato Paphos. …
$498,734
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/4
Dieses herausragende Penthouse mit 3 Schlafzimmern liegt im Herzen des begehrten Stadtteils …
$1,15M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 143 m²
Stockwerk 4/4
Preis: 1,340.000 EUR + MwSt. Details des Penthouse 402A: Boden - Viertens Schlafzimmer - 3 …
$1,55M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Panorama Apartments — Contemporary Mediterranean Living in Geroskipou, Paphos Panorama Ap…
$334,445
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Wohnung 1 zimmer in Famagusta, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Famagusta, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Ready-to-Move Garden Apartment mit Poolblick!Erleben Sie friedliches und hochwertiges Leben …
$122,831
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
ALSOS — Modern Two-Bedroom Apartment in Anavargos, Paphos This two-bedroom apartment is l…
$328,578
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
For sale: a modern 1-bedroom apartment in Berengaria Residence, designed with comfort and pr…
$318,017
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Foinikaria, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Foinikaria, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Zum Verkauf: eine stilvolle 1-Zimmer-Wohnung in Flow, bietet modernen Komfort und urbanen Ko…
$319,412
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Wohnung 1 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Luma Genesis — Modernes Apartment mit 1 Schlafzimmer in PaphosModerne Ein-Zimmer-Wohnung in …
$193,626
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Wohnung 8 zimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 8 zimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Zimmer 8
Schlafräume 8
Fläche 579 m²
Stockwerk 18/23
Het penthouse "Emperor" beslaat zes verdiepingen en is het kroonjuweel van dit unieke projec…
$18,47M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
For sale: Modern two-bedroom apartment in Noble, Paphos. This exclusive building consists of…
$475,265
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Stockwerk 4/4
Dieses außergewöhnliche Penthouse mit drei Schlafzimmern liegt im Herzen des begehrten Stadt…
$1,27M
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Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 4
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/4
Direkt am Mittelmeer, neben dem renommierten Yachthafen St. Raphael, gelegen, umfasst diese …
$4,69M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thrinia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thrinia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
For sale: Spacious three-bedroom penthouse in Emblem, central Paphos. This elegant penthouse…
$792,108
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Stockwerk 4/4
Preis: EUR 1,300.000 + MwSt. Details des Penthouse 401B: Boden - Viertens Schlafzimmer - 3 …
$1,50M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 174 m²
Zu verkaufen: eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung in Cypress Grove, bietet elegantes Familienleb…
$730,758
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
La Bella — Modern Two-Bedroom Apartment in Geroskipou, Paphos La Bella offers spacious an…
$357,915
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Wohnung 1 zimmer in Geroskipou, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/1
B103 – 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | 52 m2 Innen + 15 m2 Überdachte Veranda Gesamtfläche: …
$338,691
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Wohnung 2 zimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Germasogeia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/4
Elegante 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einer der prestigeträchtigsten Küstenanlagen von Li…
$1,69M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 260 m²
Nocturna Shores Apartments is a prestigious waterfront development in the heart of Limassol'…
$2,47M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Verkauf: 1-Zimmer-Wohnung in Vista Gardens, Zypern.Ein modernes Projekt eines zuverlässigen …
$236,507
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Zum Verkauf: eine luxuriöse 1-Zimmer-Wohnung am Strand in Capri House, die Küstenelegalität …
$319,412
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
For sale: spacious and elegant 2-bedroom apartment in a gated complex with premium amenities…
$516,337
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
CIRVIS — Modern Two-Bedroom Apartments in Paphos The two-bedroom apartments at CIRVIS off…
$422,457
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Wohnung 2 zimmer in Kato Deftera, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kato Deftera, Zypern
Zimmer 2
Fläche 95 m²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$256,253
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Chloraka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Chloraka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
CIRVIS — Modern One-Bedroom Apartments in Paphos The one-bedroom apartments at CIRVIS are…
$258,168
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Eigenschaftstypen in Zypern

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
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