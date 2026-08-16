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Wohnungen in Oroklini, Zypern

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201 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Diese moderne Wohnanlage im ruhigen und malerischen Stadtteil Oroklini von Larnaca bietet di…
$240,383
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
Im ruhigen Dorf Oroklini bietet diese private gated Community eine harmonische Mischung aus …
$180,028
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Neues zweistöckiges Gebäude im schönen Oroklini, Larnaca. Freuen Sie sich auf moderne Apartm…
$386,295
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Stockwerk 2
3-Zimmer Penthouse Wohnungen & Wohnräume Dieses kommende Penthouse mit 3 Schlafzimmern und …
$384,370
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 76 m²
Komfort neu definiert Treten Sie in eine schön gestaltete Wohnung, wo zeitlose Eleganz moder…
$222,170
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Modernes Projekt im Gebiet Oroklini Hills, Larnaca. Ideal positioniert in einer Gegend, die …
$299,982
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Eine neue Entwicklung in einer ruhigen Gegend in Oroklini. Es ist sehr nah an den Geschäften…
$239,763
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2/2
3-Zimmer-Apartment Die Residenzen mit drei Schlafzimmern stellen die Spitze der geräumigen F…
$281,886
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Diese moderne Wohnentwicklung befindet sich in Oroklini, Larnaca, nur 2 km vom Strand und 8 …
$165,446
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Stockwerk 2/2
2-Zimmer-Wohnung – Oroklini, Larnaca Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern bietet …
$290,102
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Entdecken Sie dieses geräumige und moderne Penthouse, nur 500 Meter vom Radisson Beach entfe…
$342,709
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Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
In der malerischen und gemütlichen Gegend von Oroklini in Larnaca, bietet diese stilvolle Wo…
$277,667
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Diese moderne Wohnentwicklung in Oroklini bietet eine Auswahl an Apartments mit 1 und 2 Schl…
$171,354
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Ein beeindruckender Wohnkomplex von Infinity befindet sich in einem der am kommenden Wohngeg…
$389,979
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Penthouse in Oroklini, Zypern
Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Ein beeindruckender Wohnkomplex von Infinity befindet sich in einem der am kommenden Wohngeg…
$342,709
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Diese moderne Wohnanlage befindet sich in der sich schnell entwickelnden Region Oroklini von…
$165,713
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Penthouse in Oroklini, Zypern
Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 149 m²
Diese moderne Wohnentwicklung in Oroklini, Larnaca, verfügt über eine Reihe von Ein- bis Dre…
$342,709
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Eine neue Entwicklung in einer ruhigen Gegend in Oroklini. Es ist sehr nah an den Geschäften…
$284,411
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Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
1-Schlafzimmer Wohnung zum Verkauf – Larnaca, Zypern:- Im Bau – Lieferung bis Ende 2026- Ja.…
$206,944
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Dieses gemütliche Apartment mit einem Schlafzimmer im Oroklini bietet einen komfortablen Auf…
$230,442
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2
Oroklini Living präsentiert eine wunderschön gestaltete 1+1 Wohnung in einem der am schnells…
$177,324
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
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Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Neues zweistöckiges Gebäude im schönen Oroklini, Larnaca. Freuen Sie sich auf moderne Apartm…
$277,409
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Modernes Projekt im Gebiet Oroklini Hills, Larnaca. Ideal positioniert in einer Gegend, die …
$299,313
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Modernes Projekt im Gebiet Oroklini Hills, Larnaca. Ideal positioniert in einer Gegend, die …
$310,825
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Wohnung 3 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese moderne Wohnanlage befindet sich in der sich dynamisch entwickelnden Gegend von Orokli…
$763,583
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Wohnung 2 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Wir präsentieren ein modernes Wohnprojekt in einer ruhigen Gegend von Oroklini in Larnaca, w…
$263,767
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Wohnung 3 zimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Oroklini, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieser charmante Komplex liegt im malerischen Stadtteil Oroklini von Larnaca und vermittelt …
$341,299
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Dieses moderne Penthouse mit 1 Schlafzimmer in der ruhigen Gegend von Oroklini bietet eine k…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 82 m²
Steigen Sie in eine Welt der Raffinesse und des Komforts mit dieser exquisiten Wohnung in ei…
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Penthouse
Oroklini, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 2/3
Erleben Sie einen ruhigen Hügel in diesem exklusiven Penthouse mit 1 Schlafzimmer in Oroklin…
$267,138
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