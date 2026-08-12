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Wohnungen in Limassol Municipality, Zypern

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Limassol
9
Tserkezoi Municipality
27
5 034 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Limassol, Zypern
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Wohnung 3 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 136 m²
Stockwerk 4/4
Diese elegante, noch im Bau befindliche Wohnung im Herzen von Mesa Geitonia bietet eine herv…
$1,18M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Stockwerk 1
Limassol Marina - Nereids Residenz. Eine komplett renovierte 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss…
$1,96M
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Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Kommerzielles Entwicklungsgrundstück in Agia Zoni, Limassol, zwischen Salonikis und Gladston…
$2,08M
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Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Kommerzielle Entwicklung Grundstück in Kapsalos, gegenüber Spyrou Kyprianou Avenue in Limass…
$1,38M
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Wohnung 2 zimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol District, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/3
Im Herzen der Innenstadt von Limassol gelegen, verbindet diese moderne Wohnanlage nahtlos ze…
$564,611
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Dieser moderne Komplex liegt in einer ruhigen Wohngegend von Limassol und verbindet durchdac…
$409,891
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/7
Modernes Studio Apartment in Mesa Geitonia, Limassol Dieses intelligent gestaltete Studio-Ap…
$334,038
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Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Kommerzielle Entwicklung Grundstück auf Makarios Avenue in der Apostolos Andreas Bereich von…
$1,85M
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Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Zwei angrenzende kommerzielle Erschließungsgrundstücke auf der Agias Fylaxeos Avenue in Lima…
$1,96M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 259 m²
Luxus 4-Zimmer-Penthouse mit privatem Dachpool in der Nähe von Dasoudi Beach, Limassol. …
$1,52M
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Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Kommerzielle Entwicklung Grundstück in Kapsalos, in der Nähe des Zentrums und alle Annehmlic…
$1,10M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Die neue Entwicklung befindet sich in einem gut etablierten Wohnviertel mit einfachem Zugang…
$488,930
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1
In der pulsierenden Kapsalos Nachbarschaft gelegen, bietet diese Boutique-Wohnung moderne 1-…
$247,664
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 6
Diese moderne Zwei-Zimmer-Wohnung, die 2021 erbaut wurde, befindet sich in der 6. Etage in d…
$1,73M
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Wohnung 1 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Dieser moderne Komplex liegt in einer ruhigen Wohngegend von Limassol und verbindet durchdac…
$352,160
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Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Die neue Entwicklung befindet sich in einem gut etablierten Wohnviertel mit einfachem Zugang…
$254,843
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 25
Hochstöckige 2-Zimmer-Wohnung in einem neuen und prominenten Küstenwohnungsprojekt, das 2023…
$1,99M
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Wohnung 1 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/4
Dit indrukwekkende nieuwe gebouw van vier verdiepingen, gelegen in het hart van de levendige…
$346,387
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Komplett renovierte Wohnung im Herzen von Agia Zoni, Limassol Diese schöne 2-Zimmer-Wohnung …
$276,753
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Penthouse 6 zimmer in Limassol, Zypern
Penthouse 6 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 6
Fläche 800 m²
Stockwerk 33/38
Limassol Seafront, ZypernDie ultimative Trophy-Residenz über dem Mittelmeer Exklusive, ge…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Die erhebenden Lichtniveaus, der atemberaubende Meerblick, der offene, weite Raum und die ex…
$3,35M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Stockwerk 6
Der Komplex unterscheidet sich von allen anderen, aufgrund der ausgezeichneten Lage und auße…
$2,37M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
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Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Dieses charmante Apartment mit 2 Schlafzimmern und 1 Badezimmer befindet sich im 2. Stock ei…
$282,747
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Wohnung 1 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 zimmer
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Zimmer 1
Schlafräume 1
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Fläche 67 m²
Dieser moderne Komplex liegt in einer ruhigen Wohngegend von Limassol und verbindet durchdac…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 179 m²
Stockwerk 2/3
Diese 2-Zimmer-Wohnung befindet sich im Elite-Projekt im Bau. Der Resortkomplex umfasst Golf…
$924,674
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Wohnung 2 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 3/4
Diese elegante, noch im Bau befindliche Wohnung im Herzen von Mesa Geitonia bietet eine auße…
$704,320
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Die neue Entwicklung befindet sich in einem gut etablierten Wohnviertel mit einfachem Zugang…
$691,882
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Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Corner kommerzielle Entwicklung Grundstück auf Makarios Avenue in der Apostolos Andreas Bere…
$1,15M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 5/7
Modernes Studio Apartment in Mesa Geitonia, Limassol Dieses intelligent gestaltete Studio-Ap…
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
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Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 1
Wohnung in einem renommierten Wohnkomplex Sunset Gardens.3 Schlafzimmer, 2 Duschräume und Gä…
$633,558
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Eigenschaftstypen in Limassol Municipality

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1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Limassol Municipality, Zypern

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