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Wohnungen in Paralimni, Zypern

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1 Zimmer
25
2 Zimmer
166
3 Zimmer
49
4 Zimmer
17
295 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 3
3 Schlafzimmer Villa in der ruhigen Gegend von Kapparis, bietet diese exklusive Entwicklung …
$599,953
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VIDI GROUP
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$1,43M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Ihr Tor zum idyllischen Kapparis Lebensstil. Das Hotel liegt in einer ruhigen und begehrten …
$230,442
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 2 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Diese atemberaubende Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Kapparis ist eine großartige Gelegen…
$261,720
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/3
Modernes und ruhiges Ein-Zimmer-Penthouse in ParalimniEntdecken Sie die perfekte Kombination…
$160,609
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,14M
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Im Herzen von Paralimni bietet dieses moderne multifunktionale Projekt einen neuen Standard …
$329,729
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Dieses exklusive Luxus-Villa-Komplex befindet sich im renommierten Küstengebiet von Pernera …
$617,062
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,52M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf eine gepflegte Wohnung auf dem Sekundärmarkt mit einer komfortablen Fläche von 9…
$207,406
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Dieses gemütliche Penthouse mit 2 Schlafzimmern in Kapparis bietet einen komfortablen und ei…
$378,161
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Premium Wohnprojekt in Paralimni. Das Projekt erstreckt sich über vier Etagen, wobei jede Et…
$296,144
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Zu verkaufen: 2-Zimmer-Wohnung in Niero City Apartments, Paralimni.Ein modernes Projekt eine…
$280,261
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Wohnung 6 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 375 m²
Träumen Sie von einem Haus am Meer, wo türkisfarbene Wellen ein paar Meter von Ihrem Schlafz…
$6,09M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
Objektbeschreibung: Über Island Dream... Willkommen bei Island Dream, unserem brandneuen Bou…
$376,825
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
PROMOTION: Diese brandneue Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss ist voll möbliert – ein hochwert…
$335,491
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 1/2
Apartment mit 2 Schlafzimmern Die Zwei-Zimmer-Wohnung bietet großzügige Wohnräume und raffin…
$205,857
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Wohnung 2 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Nur 250 Meter vom goldenen Sand des berühmten Strandes Fig Tree entfernt ist ein exklusiver …
$838,784
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 1/4
Eine moderne Wohnung in einer neuen Wohnanlage in Paralimni, Famagusta, bietet hellen, moder…
$279,285
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Wohnung 5 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 437 m²
Diese herrliche 5-Zimmer-Villa befindet sich an der ersten Küste in einem gated Komplex in d…
$3,06M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
Elegantes Apartment mit 1 Schlafzimmer in Kapparis Coastal Retreat Diese wunderschön einger…
$280,286
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VIDI GROUP
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 139 m²
Dieser Boutique-Komplex moderner Villen befindet sich in einer der renommiertesten Küstengeb…
$746,568
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Eine moderne Anlage in Paralimni. In der Nähe von allen notwendigen Infrastruktur. Der Kompl…
$291,549
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Moderne Apartments mit Meerblick im Herzen von Paralimni Entdecken Sie einen neuen Lebenssta…
$258,514
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Wohnung 6 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 6 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 463 m²
Träumen Sie von einem Haus am Meer, wo türkisfarbene Wellen ein paar Meter von Ihrem Schlafz…
$7,30M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Erleben Sie das luxuriöse Küstenleben in dieser stilvollen Ein-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss…
$206,202
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kapparis, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kapparis, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/3
Elegantes Apartment mit 1 Schlafzimmer in Kapparis Coastal Retreat Diese wunderschön einger…
$337,487
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VIDI GROUP
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Wohnung 2 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Diese exklusive Wohnanlage in der kleinen und gemütlichen Stadt Paralimni vereint elegante m…
$326,234
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Zum Verkauf eine moderne Wohnung im Bau, bietet 100 Quadratmeter komfortable Wohnfläche. Die…
$1,68M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2/4
Eine moderne Wohnung in einer neuen Wohnanlage in Paralimni, Famagusta, bietet hellen, moder…
$291,980
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