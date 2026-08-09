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Wohnungen in Larnaka, Zypern

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penthäuser
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1 Zimmer
210
2 Zimmer
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3 510 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 1
In der 1. Etage in der ruhigen Wohngegend von Livadia, Larnaca gelegen, verbindet diese mode…
$270,380
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Exklusive Boutique Apartments in Livadia. Diese exklusive Boutique-Entwicklung verfügt über …
$288,284
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Exklusive Boutique Apartments in Livadia. Diese exklusive Boutique-Entwicklung verfügt über …
$242,159
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TekceTekce
Penthouse in Bezirk Larnaka, Zypern
Penthouse
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Stockwerk 3
In der ruhigen Wohngegend von Livadia, Larnaca, bietet dieses moderne Penthouse mit zwei Sch…
$362,425
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Exklusive Boutique Apartments in Livadia. Diese exklusive Boutique-Entwicklung verfügt über …
$242,159
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Wohnung 4 zimmer in Pyla, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Pyla, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 599 m²
Diese exklusive Villa an der ersten Küste befindet sich in einem Gated-Komplex des renommier…
$7,50M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Die Ein-Zimmer-Wohnung bietet einen stilvollen und funktionalen Wohnraum, mit raumhohen Fens…
$246,799
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Modernes Projekt neben Larnaka Port, im Stadtzentrum. Die erstklassige Lage bietet den Bewoh…
$453,257
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 109 m²
Ein neues Projekt im Bereich Metropolis Mall Area. Dies ist ein modernes vierstöckiges Wohnp…
$301,347
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Stockwerk 1/2
2-Zimmer-Wohnung – Oroklini, Larnaca Dieses geräumige Apartment mit 2 Schlafzimmern bietet …
$227,531
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Wohnung in Mari, Zypern
Wohnung
Mari, Zypern
Fläche 2 000 m²
Voll lizenziert. 14 Donums landen mit 2 Access Points. Aktuelle Produktion ca. 250.000kg/Jah…
$691,393
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Stockwerk 1
Apartment mit 3 Schlafzimmern – Wohnen mit Mittelmeer Rechtsvorschriften Die Drei-Zimmer-Woh…
$325,211
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Exklusive Wohnentwicklung – Modernes Wohnen in der Nähe des Meeres Ein einzigartiges Wohnpr…
$279,914
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/4
Eine Ankündigung zum Verkauf einer Einzimmerwohnung im ersten Stock.Luxus-Wohnungen im Bau i…
$223,661
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Das Hotel liegt in der prestigeträchtigen Region Faneromenis von Larnaca, Zypern, bietet die…
$313,165
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Wohnung 1 zimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Larnaka, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Diese moderne Wohnanlage befindet sich günstig zwischen einer ruhigen natürlichen Umgebung u…
$216,154
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Boutique Wohngebäude in Arradipou Bereich, Larnaca. Das Projekt besteht aus 10 Wohnungen. VE…
$285,333
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Aradippou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 126 m²
Das Projekt verfügt über 9 Apartments mit geräumigen und modernen Wohnbereichen. Es gibt dre…
$295,438
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Oroklini, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Oroklini, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 144 m²
Ein beeindruckender Wohnkomplex von Infinity befindet sich in einem der am kommenden Wohngeg…
$389,979
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Penthouse in Aradippou, Zypern
Penthouse
Aradippou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Stockwerk 2
Modernes Apartment mit 2 Schlafzimmern und großem Veranda – Aradippou, Larnaca Dieses moder…
$325,211
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 3
Eine 2-Zimmer-Wohnung im 3. Stock einer neuen Wohnanlage in Livadia, Larnaca. Es bietet 78,2…
$363,709
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Wohnung 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Wir präsentieren einen modernen Wohnkomplex in der begehrten Gegend von Livadia, Larnaca, wo…
$354,680
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Ein neues Projekt in der Nähe der Innenstadt, Larnaca. Das Projekt besteht aus 2 Blöcken mit…
$491,303
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Dies ist ein High-End-Projekt mit einem einzigartigen Design, das den Blick von Mackenzie Be…
$661,060
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Modernes Wohnen im Herzen von Larnaca – Downtown Apartments. Dieses exklusive Wohnprojekt bi…
$342,335
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 1/2
2-Schlafzimmer-Apartment – Flexibler Komfort für Alltag Dieses Apartment ist ideal für Paare…
$311,274
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Das New Marina Area liegt im Herzen von Larnaca, in einer ruhigen familienorientierten Wohng…
$267,076
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Wohnung 3 zimmer in Bezirk Larnaka, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Bezirk Larnaka, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
In idealer Lage neben Nova Marina Larnaca vereint dieser Boutique-Komplex moderne Architektu…
$388,188
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Larnaka, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Larnaka, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Objektbeschreibung: Elevate ist ein exklusives, vierstöckiges Wohnprojekt mit Apartments mit…
$200,973
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Kiti, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Kiti, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Dieses neue Wohnprojekt befindet sich in einer ruhigen und malerischen Gegend von Kiti Dorf,…
$319,619
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Immobilienangaben in Larnaka, Zypern

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