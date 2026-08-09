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Wohnungen in Nikosia, Zypern

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Strovolos
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Nikosia
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Lakatamia
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Latsia
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1 338 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Diese moderne Wohnung befindet sich in der renommierten Gegend von Nicosia in Archangelos un…
$378,161
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Das moderne Projekt befindet sich in Strovolos, in einem lebhaften Viertel mit einfachem Zug…
$437,717
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 3/3
2-Schlafzimmer Apartment – Zeitgenössische Eleganz & Refined Comfort Allgemeine Beschreibung…
$383,285
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Latsia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Ein neues Wohnprojekt in Latsia mit einfachem Zugang zu den wichtigsten Straßen und öffentli…
$288,566
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 272 m²
Luxusprojekt im Herzen von Nicosia. Nur wenige Gehminuten von allen Annehmlichkeiten, dem Ge…
$3,45M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Schönes 3-Zimmer-Penthouse mit 3 Schlafzimmern mit privatem Dachgarten befindet sich im Herz…
$684,670
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Diese elegante Wohnung mit einem Schlafzimmer bietet Stil, Komfort und Komfort in einem lebe…
$155,991
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
In einem der bequemsten Bereiche von Nicosia, in Engomi, wird dieses Projekt den höchsten St…
$283,621
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Eine gemütliche Drei-Zimmer-Wohnung ist jetzt in ruhiger Lage in Lakatameia zu verkaufen. Da…
$256,300
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/3
Entwickelt für moderne Profis, Paare und Investoren, kombinieren diese durchdachten Ein-Zimm…
$197,348
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Modernes Projekt in Strovolos, Nicosia. Dieses dreistöckige Gebäude mit sechs Wohnungen. Sch…
$423,741
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Modernes Projekt in einer der begehrtesten Viertel von Nicosia, zwischen lebendigem Stadtleb…
$391,790
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Wohnung 2 zimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Nikosia, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Diese stilvolle Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock einer modernen Wohnanlage verkörpert di…
$387,576
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Dieses Projekt ist in einer eigenen Klasse und ist eine Gelegenheit, nicht zu verpassen, erh…
$335,618
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Ein neues Projekt befindet sich in der Region Lakatamia, Nicosia. Dieses 2-stöckige Gebäude …
$256,794
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Modernes Projekt in zentraler Lage in Aglantzia, Nicosia. Das Projekt umfasst 12 Apartments.…
$411,492
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Ein modernes Projekt in Strovolos Bereich. Eine schöne Wohngegend von Nikosia, mit einfachem…
$331,767
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Stockwerk 4/4
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Moderner Komfort im Herzen von Akropolis Die Zwei-Zimmer-Woh…
$601,552
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 145 m²
Das moderne Projekt befindet sich in einem der privilegierten Gebiete in Lykavitos, Nicosia.…
$426,864
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Eine brandneue 2-Zimmer-Wohnung steht zum Verkauf in einer erstklassigen Wohngegend von Agio…
$289,517
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Auf der ersten Etage eines kleinen, exklusiven Gebäudes mit nur acht Zwei-Zimmer-Wohnungen, …
$333,255
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Ein modernes Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Nikosias angesehenen öffentliche…
$330,891
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Schöne Zwei-Zimmer-Wohnung in einer großartigen Gegend in Agios Andreas. In der Nähe aller A…
$312,823
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Zimmer 3 zimmer in Strovolos, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Strovolos, Zypern
Zimmer 3
Fläche 125 m²
For sale under construction an attached three bedroom house in Geri - Nicosia province, with…
$202,966
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Luxusprojekt im Herzen der ruhigen Gegend Archangelos, Nicosia. Um das Gebäude herum befinde…
$283,312
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 260 m²
Ein neuer Komplex besteht aus Villen und Wohnungen, die den High-End- und qualitativen Markt…
$1,15M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Latsia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Latsia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Dieses wunderschön gestaltete Anwesen befindet sich in einer der renommiertesten Gegenden vo…
$230,442
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 2
Diese elegante 2-Zimmer-Wohnung ist Teil eines modernen Wohngebäudes in der prestigeträchtig…
$382,123
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 184 m²
Elegantes Projekt befindet sich im City Center, Nicosia. 13-stöckiges Gebäude besteht aus Ge…
$917,988
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
In einem der bequemsten Bereiche von Nicosia, in Engomi, wird dieses Projekt den höchsten St…
$271,803
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penthäuser
1 Zimmer
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