Wohnungen mit Bergblick kaufen in Zypern

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Limassol
9
Paphos
2322
Larnaka
1527
Peyia
360
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231 immobilienobjekt total found
Wohnung in Lemona, Zypern
Wohnung
Lemona, Zypern
Dieses landwirtschaftliche Land in Lemona, Paphos, Zypern erstreckt sich auf 7,024 Quadratme…
$46,093
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Wohnung in Kapileio, Zypern
Wohnung
Kapileio, Zypern
Land von 1702qm in Kapileio Dorf in Limassol. Das Grundstück befindet sich in der Zone P1 mi…
$97,947
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Wohnung in Meladeia, Zypern
Wohnung
Meladeia, Zypern
Land 1: A 13,044 qm landwirtschaftliche Fläche in Zone G3 mit einem Baufaktor von 10% und ei…
$241,988
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause im Herzen von Limassol Luxus • Komfort • Investitionspotenzi…
$949,914
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Nur einen kurzen Spaziergang vom Meer entfernt und von Stadtbequemlichkeiten umgeben, bietet…
$791,595
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Dieses außergewöhnliche Penthouse mit 3+1 Schlafzimmern ist ein wahres Schmuckstück in einer…
$1,67M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Eine Signature Residence im Herzen von Limassol Entdecken Sie einen exklusiven Lebensstil i…
$1,47M
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Wohnung in Melini, Zypern
Wohnung
Melini, Zypern
Landwirtschaftliches Land in Melini Dorf in Larnaca in G3 Zone, mit 10 % Deckungsverhältnis,…
$56,464
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Located in one of Limassol’s most desirable areas — Potamos Germasogeia & Dasoudi Beach — th…
$556,681
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 255 m²
Zum Verkauf ist ein atemberaubendes freistehendes Bungalow in der wünschenswerten Gegend von…
$1,97M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Geräumig, stilvoll und ideal gelegen Diese wunderschön gestaltete 3-Zimmer-Wohnung bietet g…
$1,03M
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Wohnung in Mandria, Zypern
Wohnung
Mandria, Zypern
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,378
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Wohnung in Lasa, Zypern
Wohnung
Lasa, Zypern
Ein großes Grundstück im Dorf Lasa, Bezirk Paphos Es gibt Olivenbäume in der Eigenschaft gepflanzt
$63,378
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Wohnung 5 zimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Limassol, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 3/3
Entdecken Sie die moderne Wohn-Wohnung in Zakaki Area in der schönsten Lage. Die brandneue W…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Eine Signature Residence in der Nähe von Dasoudi Beach – Wo Luxus trifft Lebensstil Willkom…
$1,61M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 775 m²
Ein neues Projekt von zwei luxuriösen Villen, gelegen in der renommierten Agios Tychonas Ber…
$3,86M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 298 m²
Introducing a beautiful 3-bedroom villa in the exclusive Berengaria Hotel Development, locat…
$3,88M
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Wohnung in Ineia, Zypern
Wohnung
Ineia, Zypern
Großes Wohngebiet in Ineia Zu verkaufen ist der 1/2 Anteil des Feldes, der einer Fläche von…
$207,418
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Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Ein landwirtschaftliches Land in Stroumpi Dorf, Paphos Bezirk Das Anwesen grenzt an eine öf…
$69,139
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Presenting a rare opportunity to own a luxurious 2-bedroom penthouse , ideally located in th…
$554,209
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Modernes Luxusleben im Herzen von Limassol Diese außergewöhnliche 2-Zimmer-Wohnung in Urban …
$579,886
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Wohnung in Stroumpi, Zypern
Wohnung
Stroumpi, Zypern
Ein landwirtschaftliches Land in Stroumpi Dorf, Paphos Bezirk Das Anwesen grenzt an eine öf…
$115,232
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Zu verkaufen: Geräumige 2-Zimmer-Wohnung im Bau in Agios Tychon, bietet einen modernen Leben…
$749,009
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Luxusvilla zum Verkauf in Limassol. Die Unterkunft befindet sich auf 4 Stockwerken insgesamt…
$1,84M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Prodromos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prodromos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 291 m²
Introducing a magnificent 3-bedroom villa in the exclusive Berengaria Hotel Development, loc…
$3,84M
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Wohnung in Anogyra, Zypern
Wohnung
Anogyra, Zypern
Zum Verkauf: Dieses geräumige Feld umfasst eine Gesamtfläche von 3.531 Quadratmetern und bef…
$318,414
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kissonerga, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 113 m²
Verkauf: Wenn Sie aufwachen möchten, Ihr Frühstück in "Paradise" und mit Blick auf das Mitt…
$823,910
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Wohnung 2 zimmer in Paphos, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/4
NEUES LUXUSPROJEKT – KINGS SEA VIEW TOWER Der Kings Sea View Tower ist ein exklusives neu…
$694,328
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Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Diese wunderschön gestaltete 2-Zimmer-Wohnung ist Teil einer exklusiven, gated Wohnanlage im…
$724,749
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Wohnung in Letymbou, Zypern
Wohnung
Letymbou, Zypern
Ein großes Grundstück in Kourdaka Dorf, Paphos Bezirk Größe: 30101m2 Es gibt Zugang zum La…
$69,139
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