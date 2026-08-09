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Wohnungen in Yeri, Zypern

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1 Zimmer
5
2 Zimmer
5
3 Zimmer
6
58 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Ein modernes Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Nikosias angesehenen öffentliche…
$330,891
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Wohnung in Yeri, Zypern
Wohnung
Yeri, Zypern
Fläche 335 m²
Dreistöckiges Gebäude in Latsia-Geri, Nicosia. Im Grundstück befindet sich ein dreistöckiges…
$445,239
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Studio in Yeri, Zypern
Studio
Yeri, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$154,080
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Dieses schöne Haus, komplett renoviert im Jahr 2025, befindet sich in einer ruhigen Wohngege…
$407,705
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$176,907
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 142 m²
Dieses exquisite Penthouse ist ein Meisterwerk moderner Eleganz und Raffinesse. Diese Reside…
$413,614
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Studio in Yeri, Zypern
Studio
Yeri, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken in einer ruhigen Nachbarschaft, bietet diese…
$154,080
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 202 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$291,040
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$279,627
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$388,053
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$180,331
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Eingebettet in der ruhigen Geri-Bereich, bietet dieses gemütliche 3 Schlafzimmer Haus komfor…
$360,435
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Ein modernes Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Nikosias angesehenen öffentliche…
$241,995
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Ein modernes Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Nikosias angesehenen öffentliche…
$371,846
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken in einer ruhigen Nachbarschaft, bietet diese…
$359,520
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$176,907
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$279,627
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Ein modernes Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Nikosias angesehenen öffentliche…
$289,214
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$176,907
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Yeri, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$178,336
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Zimmer 3 zimmer in Yeri, Zypern
Zimmer 3 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 3
Fläche 225 m²
Unabhängiges Haus mit drei Schlafzimmern zum Verkauf in der Gegend von Lakatamia - Provinz N…
$325,946
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Wohnung 2 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 2
Fläche 111 m²
Two bedroom apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 88 sq.m. covered i…
$279,954
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Wohnung 2 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau eines Zwei-Zimmer-Apartments in Agios Athanasios - Provinz Limassol, mit…
$290,287
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Wohnung 3 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 3
Fläche 256 m²
Es steht im Bau, ein Penthouse mit drei Schlafzimmern in der Provinz Archangelos / Anthoupol…
$277,124
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Wohnung 2 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 2
Fläche 134 m²
Two bedroom apartment under construction for sale in Agios Ahanasios - Limassol Province, wi…
$290,287
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Wohnung 2 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 2
Fläche 109 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Middle Neighborhood - Provinz Limassol, mit 86 qm.m. …
$278,627
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Wohnung 3 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 3
Fläche 123 m²
Three bedroom under construction apartment for sale in Agios Nikolaos - Limassol Province, w…
$278,627
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Wohnung 2 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 2
Fläche 109 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Middle Neighborhood - Provinz Limassol, mit 86 qm.m. …
$278,627
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Wohnung 2 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 2
Fläche 95 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in der Gegend von Petrou und Pavlou - Provinz Limassol, mit …
$287,952
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Wohnung 2 zimmer in Yeri, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Yeri, Zypern
Zimmer 2
Fläche 117 m²
For sale under construction two bedroom floor apartment in Faneromeni - Larnaka province. It…
$256,735
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