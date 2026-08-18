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Wohnungen in Protaras, Zypern

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1 Zimmer
3
2 Zimmer
22
3 Zimmer
28
4 Zimmer
10
89 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 226 m²
Stockwerk 3
3 Schlafzimmer Apartment in der ruhigen Küstenstadt Protaras bietet dieses außergewöhnliche …
$2,80M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,52M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Stockwerk 2
Zum Verkauf durch Projekt: Diese moderne Wohnung bietet 130 m2 Wohnfläche, gedacht für Komfo…
$1,60M
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DD CO DEDD CO DE
Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 144 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$2,69M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 2
Komplett renovierte und möblierte Ein-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock des Strandkomplexes in…
$232,983
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Zum Verkauf eine moderne Wohnung im Bau, bietet 100 Quadratmeter komfortable Wohnfläche. Die…
$1,68M
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$1,13M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,44M
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 123 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$1,43M
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Dieses exklusive Luxus-Villa-Komplex befindet sich im renommierten Küstengebiet von Pernera …
$617,062
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 99 m²
Die Apartments befinden sich in Protaras, in der Nähe der Stadt Paralimni, aber auch in der …
$280,076
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Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 148 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$2,80M
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 194 m²
Im Herzen von Pernera, einer der attraktivsten Küstenregionen Zyperns, verbindet dieser exkl…
$799,211
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Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese Luxusvillen befinden sich ideal im Herzen von Protaras - nur wenige Autominuten vom St…
$913,986
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 153 m²
In der ruhigen und malerischen touristischen Gegend von Pernera in Protaras gelegen, verbind…
$623,040
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Das Hotel liegt in einer der beliebtesten Regionen von Protaras, die das ganze Jahr über akt…
$285,984
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,14M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2
Diese exklusive Wohnanlage bietet eine einzigartige Kombination aus moderner Eleganz und lux…
$845,148
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Ein modernes Projekt befindet sich ideal in Protaras, Famagusta. Die besten Restaurants und …
$289,714
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Wohnung 4 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
Der Boutique-Komplex liegt nur wenige Gehminuten von der berühmten azure Bucht Fig Tree Bay …
$1,09M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 2
2 Schlafzimmer Wohnung in der ruhigen Küstenstadt Protaras bietet dieses außergewöhnliche Wo…
$1,73M
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Wohnung 5 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 5 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 205 m²
Entdecken Sie eine einzigartige Sammlung von eleganten Villen mit 4 und 5 Schlafzimmern, nur…
$917,778
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 136 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,44M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Diese atemberaubende Residenz verfügt über ein mehrstufiges Design, mit viel Platz sowohl im…
$1,47M
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Dieses exklusive Luxus-Villa-Komplex befindet sich im renommierten Küstengebiet von Pernera …
$694,207
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: Neue Wohnung im Bau im Herzen von Protaras, bietet die perfekte Kombination au…
$1,14M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 293 m²
Stockwerk 3
4 Schlafzimmer Wohnung in der ruhigen Küstenstadt Protaras bietet dieses außergewöhnliche Wo…
$2,69M
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 135 m²
Dieser luxuriöse Komplex verbindet den unvergleichlichen Komfort und den Charme der Küste un…
$1,58M
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Wohnung 3 zimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Paralimni, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese Luxusvillen befinden sich ideal im Herzen von Protaras - nur wenige Autominuten vom St…
$798,291
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Paralimni, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Paralimni, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Zum Verkauf: moderne 2-Zimmer-Wohnungen in Fig Tree Residences, Protaras.Nur 250 m von Fig T…
$807,367
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