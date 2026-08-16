Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lakatamia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Lakatamia, Zypern

;
1 Zimmer
5
2 Zimmer
39
3 Zimmer
22
4 Zimmer
4
228 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Modernes Projekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus 12 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$244,996
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Eine gemütliche Drei-Zimmer-Wohnung ist jetzt in ruhiger Lage in Lakatameia zu verkaufen. Da…
$256,300
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 165 m²
In einer ruhigen Gegend von Lakatamia mit einfachem Zugang zur neuen Autobahn, bietet dieses…
$395,888
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
DD CO DEDD CO DE
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Luxusprojekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus nur 4 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$301,706
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 164 m²
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in der ruhigen und privilegierten Gegend von Lakatamia. Der …
$419,523
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Gemütliche Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Lakatamia, derzeit im Bau. Dieses stilvolle An…
$230,442
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 zimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Lakatamia, Zypern
Zimmer 1
Fläche 64 m²
Wohnung von einem Schlafzimmer zum Verkauf in Kato Polemidia - Provinz Limassol, mit 50 t.m.…
$140,138
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Luxusprojekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus nur 4 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$415,558
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Moderne 2-Zimmer-Wohnung 83m2 mit einem geräumigen 23m2 Balkon, ideal gelegen in der Nähe vo…
$232,805
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Modernes Projekt in Archangelos, mit einfachem Zugang zur Autobahn und zum Stadtzentrum, in …
$247,548
Eine Anfrage stellen
Studio in Lakatamia, Zypern
Studio
Lakatamia, Zypern
Fläche 43 m²
Neues Luxus-Zielprojekt von Pafos, wo Eleganz und Ruhe auf Komfort, Harmonie und Gelassenhei…
$211,534
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Diese Ein-Zimmer-Wohnung befindet sich im ruhigen Vorort Lakatamia von Nicosia und ist Teil …
$147,719
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Luxusprojekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus nur 4 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$290,321
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Ein einzigartiger Komplex in der Region Lakatamia von Nicosia. In der Nähe von privaten Schu…
$275,974
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Ein neues Projekt befindet sich in der Region Lakatamia, Nicosia. Dieses 2-stöckige Gebäude …
$256,794
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Eine moderne 2-Zimmer-Wohnung im Bau in Lakatamia. Diese gedanklich gestaltete Wohnung biete…
$219,806
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Ein modernes Projekt in Archangelos, Nicosia. Es befindet sich in einer ruhigen, Wohngegend,…
$278,590
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Eine charmante Wohnung in Anthoupoli steht zum Verkauf. Es bietet ein optimiertes Layout mit…
$253,800
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Ein modernes Projekt in Archangelos, Nicosia. Es befindet sich in einer ruhigen, Wohngegend,…
$270,326
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Ein einzigartiger Komplex in der Region Lakatamia von Nicosia. In der Nähe von privaten Schu…
$250,464
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Entdecken Sie zeitgenössisches Wohnen in diesem brandneuen 2-Zimmer-Penthouse, entworfen für…
$254,077
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Das Projekt umfasst 2 Blocks Studio, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen und eine Vielzahl von E…
$395,888
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Entdecken Sie dieses atemberaubende 2-Zimmer-Wohnung im begehrten Viertel Lakatamia mit eine…
$230,442
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Ein neues Projekt befindet sich in der Region Lakatamia, Nicosia. Dieses 3-stöckige Gebäude …
$245,122
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Modernes Projekt in Lakatamia, Nikosia. Es ist ein 3-stöckiges Gebäude mit insgesamt 9 Wohnu…
$261,129
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Modernes Projekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus 12 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$244,996
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 187 m²
Umweltfreundliches Wohnprojekt, das eine tolle Lage mit stilvoller Ästhetik kombiniert. Dies…
$423,068
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Dieses zeitgenössische Projekt befindet sich in einer neu entwickelten Gegend von Lakatamia,…
$230,442
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
In einer so engen Nähe zu allen Annehmlichkeiten bietet dieses atemberaubende neue semi-abge…
$404,409
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Das Projekt umfasst 2 Blocks Studio, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen und eine Vielzahl von E…
$389,979
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Realting.com
Gehen