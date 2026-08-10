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Wohnungen in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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penthäuser
9
1 Zimmer
79
2 Zimmer
129
3 Zimmer
82
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386 immobilienobjekte total found
Wohnung in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung
Agios Tychonas, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Ein neues Projekt befindet sich an einem zentralen Ort im Herzen von Limassols Touristengebi…
$588,687
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Ein neues Projekt befindet sich an einem zentralen Ort im Herzen von Limassols Touristengebi…
$946,516
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
An der renommierten Strandstraße in Agios Tychonas gelegen, genießt dieses Apartment mit ein…
$201,799
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 146 m²
Ein neues Projekt befindet sich an einem zentralen Ort im Herzen von Limassols Touristengebi…
$1,35M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Ein neues Projekt befindet sich an einem zentralen Ort im Herzen von Limassols Touristengebi…
$1,04M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Eine neue Entwicklung befindet sich in Agios Tychonas, Limassol. 5 min von St. Raphael Marin…
$536,613
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 133 m²
Stockwerk 1/5
Diese elegante und einzigartige 3-Zimmer-Wohnung befindet sich nur 100 Meter vom Mittelmeer …
$1,79M
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche luxuriöse Wohnanlage in Limassol, perfekt positioniert i…
$1,01M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Ein stilvoller Komplex bestehend aus zwei Blöcken und vierzig acht Wohnungen befindet sich i…
$1,23M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Entdecken Sie eine außergewöhnliche luxuriöse Wohnanlage in Limassol, perfekt positioniert i…
$1,13M
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Fläche 398 m²
Diese bemerkenswerte Villa befindet sich in einer ruhigen, malerischen und prestigeträchtige…
$2,30M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Zum Verkauf: eine atemberaubende Wiederverkauf Wohnung in der wünschenswerten Agios Tychonas…
$455,167
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Eine neue Entwicklung in den schönsten Teilen von Limassol mit freiem Blick auf das Meer. Ha…
$437,211
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Wohnung 2 zimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 zimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 116 m²
Dieser neue exklusive Boutique-Komplex verspricht einen luxuriösen Lebensstil nur wenige Sch…
$998,541
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 1
Fläche 76 m²
Brand-neue, friedliche gated Gemeinschaft in Limassol, für diejenigen, die die Gelassenheit …
$425,431
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Wohnung 1 zimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 zimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Ein herrliches, luxuriöses Projekt mit exquisitem Design ermöglicht Ihnen einen atemberauben…
$784,106
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Agios Tychonas gelegen, bietet dieses elegante Apartmen…
$881,104
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 253 m²
Erleben Sie raffinierte Küstenleben in dieser modernen Ganzgeschoss-Wohnung, ideal gelegen i…
$1,95M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Ein stilvoller Komplex bestehend aus zwei Blöcken und vierzig acht Wohnungen befindet sich i…
$1,23M
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Wohnung 3 zimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 158 m²
Stockwerk 5
Dieser exklusive Komplex mit 23 Wohneinheiten, darunter zwei einzigartige Penthäuser, liegt …
$2,28M
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John Taylor Cyprus
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
Drei (3) Schlafzimmer Beachfront Apartment befindet sich im 5. Stock eines Hochhauses in Lim…
$1,73M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Luxus 2-Zimmer-Wohnung in einem exklusiven Projekt in Agios Tychonas Bereich von Limassol St…
$944,904
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Wohnung 3 zimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 3 zimmer
Agios Tychonas, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
In einem der renommiertesten und etabliertesten Küstengebiete von Limassol gelegen, bietet d…
$2,21M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Diese 4-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock in der Nähe von Amathus Promenade in Limassol kombin…
$756,438
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
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Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 156 m²
Diese 4-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock in der Nähe von Amathus Promenade in Limassol kombin…
$756,438
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 176 m²
Stockwerk 3/3
Dieses komfortable Drei-Zimmer-Wohnung verfügt auch über einen großen offenen Wohn-, Essbere…
$1,06M
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VIDI GROUP
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English, Русский
Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 261 m²
Stockwerk 21/24
Moderne Wohnung im Bau in der renommierten Gegend von Ayios Tikhonas. Diese geräumige Unterk…
$6,45M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Dieser hochmoderne, 27-stöckige Wohnturm ist der dritthöchste in Limassol und bietet eine Pl…
$3,07M
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Wohnung in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung
Agios Tychonas, Zypern
Land verfügbar im schönen Dorf Agios Tychonas. Einfacher Zugang und nur wenige Minuten vom D…
$1,73M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Schönes Anwesen im Bau in Agios Tyconas. Die Befestigungen und Befestigungen sind von höchst…
$2,07M
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Immobilienangaben in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern

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